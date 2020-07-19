В женщине преспокойно уживаются два таких несовместимых понятия, как «плохая девичья память» и «я тебе, сволочь, этого никогда не забуду»



— Станешь меня обижать, пойду на курсы "Как стать стервой"!

— Преподавателем?

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В cекc-шоп заходит дедок и обращается к продавщице:

— Доченька, я недоволен своей половой жизнью, итогами Холодной войны и Перестройки. У вас есть надувной Горбачев?

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Завтракай как король, обедай как принц, ужинай как нищий. Вроде бы все так, но... Завтракаю как король — этого не хочу, того не буду. Обедаю как принц — ну, не знаю, может и поем... Ужинаю как нищий — жру все, что найду!

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После выборов бюллетенями не машут и мандаты не показывают.



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Поработали удаленно через Скайп и Зум? Теперь так же и на курортах побываете!

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В каменных джунглях нас поджидает много опасностей: например, мужчины-кобры. Посмотрите, как они плюются на тротуар. Мужчины-кобры способны сделать до двадцати выстрелов ядом подряд при нападении, и до десяти – в спокойной обстановке, пока ждут троллейбус.

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— Мойша! Представляешь, этот поц Лева, вернулся из командировки не в субботу, а в пятницу. Застукал жену с любовником! ... . И убил обоих.

— Та шо ви говорите! Какой ужас!

— Да! Действительно ужас! Вернулся бы в четверг — убил бы меня...

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С форума:

— Нужен костюм гнома, размер 54, рост 178.

Первый комментарий:

— Белоснежку даже представить страшно.

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На столе у бухгалтера должно лежать столько бумажек, сколько он может съесть за один раз.



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Закон подлости-2020 — это когда ты сидел дома на карантине, читал новости и дрожал от страха, потом вышел в магазин за хлебушком, подцепил коронавирус, тебя положили в больницу к другим коронавирусникам, и эти нелюди рассказывают тебе, как они погуляли на шашлыках.

Напомним, российский праздник высмеяли в сети: «великое убожество».

Ранее Politeka сообщала, украинский карикатурист умело высмеял Путина.

Также Politeka писала, что Дмитрия Медведева подняли на смех в Европе.