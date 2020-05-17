Если вы увидели, что бензин подорожал, не огорчайтесь. Тут есть и положительные моменты. Например, что у вас есть глаза и вы можете видеть
— Станешь меня обижать, пойду на курсы "Как стать стервой"!
— Преподавателем?
***
В cекc-шоп заходит дедок и обращается к продавщице:
Блокировка детских выплат, украинские родители в отчаянии: ПриватБанк объяснил, что происходит
Украинцы смогут получить наличку на кассе в магазинах, главные условия: "Нужны лишь..."
Питт переплюнул сам себя и рассказал, почему променял Энистон на Джоли: "Катился в пропасть"
В Пенсионном фонде сделали срочное заявление, что надо знать украинцам: "Выплаты за май..."
— Доченька, я недоволен своей половой жизнью, итогами Холодной войны и Перестройки. У вас есть надувной Горбачев?
***
Завтракай как король, обедай как принц, ужинай как нищий. Вроде бы все так, но... Завтракаю как король — этого не хочу, того не буду. Обедаю как принц — ну, не знаю, может и поем... Ужинаю как нищий — жру все, что найду!
***
Чем дороже респиратор, тем солиднее жених…
***
Поработали удаленно через Скайп и Зум? Теперь так же и на курортах побываете!
***
Судья подсудимому:
— Почему вы не взяли себе защитника?
— Все адвокаты отказываются вести мое дело, как только узнают, что я действительно не брал этих пяти миллионов.
***
— Мойша! Представляешь, этот поц Лева, вернулся из командировки не в субботу, а в пятницу. Застукал жену с любовником! ... . И убил обоих.
— Та шо ви говорите! Какой ужас!
— Да! Действительно ужас! Вернулся бы в четверг — убил бы меня...
***
С форума:
— Нужен костюм гнома, размер 54, рост 178.
Первый комментарий:
— Белоснежку даже представить страшно.
***
С 12 мая работать, свободно гулять и ездить на личном авто не только можно, но и нельзя.
***
Закон подлости-2020 — это когда ты сидел дома на карантине, читал новости и дрожал от страха, потом вышел в магазин за хлебушком, подцепил коронавирус, тебя положили в больницу к другим коронавирусникам, и эти нелюди рассказывают тебе, как они погуляли на шашлыках.
Напомним, российский праздник высмеяли в сети: «великое убожество».
Ранее Politeka сообщала, украинский карикатурист умело высмеял Путина.
Также Politeka писала, что Дмитрия Медведева подняли на смех в Европе.