После года лечения психиатр сказал мне: “А может быть, жизнь – занятие не для каждого?”
Совет мужчинам: ваша вторая половинка будет слушать ваш рассказ более внимательно, если в него добавить любое женское имя.
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Хотите заставить женщину орать, топать ногами и махать руками? Просто скажите ей тихонько:
– Дорогая, по тебе кто-то ползёт.
"В кого он превратился?": Гончарук вляпался в новый скандал из-за пикантных фото, украинцы кипят
Шепелев ошеломил откровением о жизни с Фриске: "Я не скрываю, что..."
Украинцы будут по-новому уходить в отпуск: "старые условия покажутся раем", важное заявление
Юная дочь Артура Пирожкова показала себя в бикини, отец не выдержал: "Какая ты..."
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— Почему борьба с коррупцией в Китае идет успешнее, чем в Украине?
— Потому, что в Украине на борьбу с коррупцией выделяют деньги, а в Китае — патроны.
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— Почему вы опоздали на работу?
— А почему вы зарплату задерживаете?
— Ну, в конце концов, вы ее получаете.
— Так и на работу я, все-таки, пришел.
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Встреча выпускников школы. Учительница:
— Ну как же ты живешь, Вовочка? Я помню, как ты ни на один вопрос не мог толком ответить, все говорил: "Не знаю" да "Не знаю".
— А я и сейчас то же самое говорю. Но потом добавляю: "Выяснить и доложить".
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У нас есть уголовное наказание за призыв к свержению действующей власти. А что насчет бездействующей власти?
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Оказывается, выражение: "Мужик сказал — мужик сделал" правильно звучит так: "Мужик сказал. Женщина напомнила. Женщина напомнила. Женщина напомнила. Женщина напомнила. Женщина задолбала. Мужик сделал".
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— Я затрудняюсь поставить вам диагноз... Наверное, это алкоголизм.
— Хорошо, доктор, я приду когда вы будете трезвым.
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— Безобразие! Дайте жалобную книгу!
— Вам очень жалобную?
— Ну... очень...
— Валя, пробей "Му-Му" товарищу!
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— Как божественно от тебя пахнет, запах сводит меня с ума, пробуждая животные инстинкты. Что это за парфюм?
— Это у меня чебурек в декольте провалился.
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Сегодня решила начать худеть. А причина проста: боюсь, что если я умру и меня решат кремировать, я буду не гореть, а шкворчать.
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Муж, придя с работы, спрашивает у жены:
– Ну, как дела, моя сладкая?
– Все хорошо, дорогой! Борщ сварила, котлеток нажарила, окошки протерла, детские вещи перестирала. Вот сижу, носочки вяжу… А завтра, если снова забудешь заплатить за интернет, скотина, я тебя убью!
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«Пишу статусы для соцсетей. Недорого».
Омар Хайям.
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Глупо винить акул в нападениях на людей. Представьте себе ведро жареной курочки, проезжающей через вашу комнату на скейтборде. Что вы сделаете?
Напомним, соратник Путина нелепо опозорился перед камерами, соцсети в ауте: «Криворукий…».
Как сообщала Politeka, Трамп дико оконфузился с новым iPhone, такого в Apple не ожидали.
Также Politeka писала, что Дмитрия Медведева подняли на смех в Европе.