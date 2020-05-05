После года лечения психиатр сказал мне: “А может быть, жизнь – занятие не для каждого?”
Купил себе салфетки с запахом океана и жвачку со вкусом тропических фруктов. А как собираетесь отдыхать в этом году вы?
***
Хотите заставить женщину орать, топать ногами и махать руками? Просто скажите ей тихонько:
– Дорогая, по тебе кто-то ползёт.
Доллар слетит с катушек, украинцев предупредили о новых рисках: "в мае курс валют будет..."
Отмена медреформы в Украине, экстренное обращение Зеленского: кто может остаться без помощи
"До 9 тысяч гривен": украинцы смогут получить новую прибавку к пенсии, кому повезет
Юбка задралась: Дженнифер Лопес в необычном виде вызвала ажиотаж в сети
***
— Почему борьба с коррупцией в Китае идет успешнее, чем в Украине?
— Потому, что в Украине на борьбу с коррупцией выделяют деньги, а в Китае — патроны.
***
Мир превратился в Лас-Вегас. Никто не работает. Все теряют деньги, пьют в любое время суток. И никто не знает, какой сегодня день недели.
***
Встреча выпускников школы. Учительница:
— Ну как же ты живешь, Вовочка? Я помню, как ты ни на один вопрос не мог толком ответить, все говорил: "Не знаю" да "Не знаю".
— А я и сейчас то же самое говорю. Но потом добавляю: "Выяснить и доложить".
***
У нас есть уголовное наказание за призыв к свержению действующей власти. А что насчет бездействующей власти?
***
Оказывается, выражение: "Мужик сказал — мужик сделал" правильно звучит так: "Мужик сказал. Женщина напомнила. Женщина напомнила. Женщина напомнила. Женщина напомнила. Женщина задолбала. Мужик сделал".
***
— Я затрудняюсь поставить вам диагноз... Наверное, это алкоголизм.
— Хорошо, доктор, я приду когда вы будете трезвым.
***
Работа из дома.
Ожидание: домашнее какао, солнышко, любимая музыка, прогулки за вкусностями в перерывах.
Реальность: в час дня почистил зубы, в пять вечера позавтракал кукурузой из банки. Чешешься.
***
— Как божественно от тебя пахнет, запах сводит меня с ума, пробуждая животные инстинкты. Что это за парфюм?
— Это у меня чебурек в декольте провалился.
***
Сегодня решила начать худеть. А причина проста: боюсь, что если я умру и меня решат кремировать, я буду не гореть, а шкворчать.
***
Муж, придя с работы, спрашивает у жены:
– Ну, как дела, моя сладкая?
– Все хорошо, дорогой! Борщ сварила, котлеток нажарила, окошки протерла, детские вещи перестирала. Вот сижу, носочки вяжу… А завтра, если снова забудешь заплатить за интернет, скотина, я тебя убью!
***
«Пишу статусы для соцсетей. Недорого».
Омар Хайям.
***
Глупо винить акул в нападениях на людей. Представьте себе ведро жареной курочки, проезжающей через вашу комнату на скейтборде. Что вы сделаете?
Напомним, соратник Путина нелепо опозорился перед камерами, соцсети в ауте: «Криворукий…».
Как сообщала Politeka, Трамп дико оконфузился с новым iPhone, такого в Apple не ожидали.
Также Politeka писала, что Дмитрия Медведева подняли на смех в Европе.