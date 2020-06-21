Три главных вопроса бытия: “Кто виноват?”, “Что делать?” и “Где мой телефон!?”
– Ну, и чему тебя отцовство научило?
– Например, тому, что фраза “Папа, я сегодня буду спать с этим крокодилом!” значит ну очень разные вещи у маленьких девочек и у тех, кто сильно постарше…
***
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– Добрый день, мне нужен торт ко дню рождения жены.
– Сколько свечек?
– 30, как всегда.
***
Старик Хоттабыч женился на молодухе, и за месяц у него кончилась борода.
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Оксана каждый день ест лук и чеснок, поэтому про ангину и секс ей рассказывают подружки.
***
Плохие интроверты после смерти попадают в опенспейс, хорошие – в угловой кабинет за цветочек сбоку.
***
Парадокс: На каждом углу стоят стоматологии, парикмахерские и банки, а народ все равно беззубый, лохматый и бедный.
***
– Друзья, давайте выпьем за тех, кого с нами нет…
– И побыстрее, пока их нет!
***
Больше знаешь – крепче мстишь.
***
– Милый, я толстая?
– Нет, конечно…
– Ты врёшь!
– Клянусь, малыш! У тебя, кстати, крошка на подбородке. Нет, не на этом, на втором…
***
В этой жизни можно отыскать что угодно, только не ценник от нужного мороженого.
***
Единственный человек, с которым ты должен сравнивать себя, это ты в своём резюме.
***
— Aппарат МРТ показал, что у меня большие проблемы…
— Господи, какие?
— Я в нем застряла!
***
Собираюсь в свой ежегодный оплакиваемый отпуск.
***
Вполне вероятно, что птицы щебечут не песни, а орут из-за того, что боятся высоты…
***
Если кто ещё помнит, была такая государственная программа “Доступное жильё”. Потом она куда-то пропала. Сейчас, наверное, можно уже запускать госпрограммы “Доступные макароны” или “Доступный аспирин”.
Напомним, Путин «спрятался» от Тарантино, приключения режиссера в Кремле взорвали сеть.
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