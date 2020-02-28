Задача: Маша принесла домой из школы двойку, а Лена двойню. Вопрос: Кто из девочек прогуливал уроки с удовольствием?!

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– Моя жена ездит как молния.

– Так быстро?

– Нет, сразу – в дерево.

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Совет по похудению. Сначала поверните голову влево, потом вправо. Повторяйте это упражнение каждый раз, когда вам предлагают покушать.

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Эволюция отношения к детям за последние десятилетия:

– Сколько можно играть в футбол ? Иди, делом займись.

– Сколько можно книжки читать? Иди, хотя бы в футбол поиграй.

– Сколько можно смотреть телевизор? Иди, хотя бы книжки почитай.

– Сколько можно сидеть за компьютером? Иди, хотя бы телевизор посмотри.

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Если бы хоть раз этих идиотов-рыбаков сняли с отколовшейся льдины не вертолетчики и моряки, а снайперы, думаю, больше прецедентов не было бы!

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Офигенная вещь домофон! Пока муж по лестнице поднимается, жена успевает выключить комп и телевизор, повязать передник, положить трубку… и стоит такая, бедная посуду моет…

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– Как ты относишься к людям, которые жрут и шумят в кинотеатрах?

– Я к ним отношусь .

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Заходит мужчина в зоомагазин.

– Дайте попугая!

– Нет, закончились!

– Блин, все есть, поговорить не с кем, любые бабки плачу, дайте попугая!

Думали-думали, подкрасили сову, продали. Через неделю приходит счастливый, бабками сорит:

– Спасибо, ребята!

– Неужели говорит?

– Нет, зато как слушает!!!

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Маленький мальчик потерялся в универсаме и плачет. Его успокаивают, говорят , мама найдется, и советуют:

– Надо было держаться за мамину юбку.

– Я пытался, но не смог достать…

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Мысли домашнего кота :

— Хозяйка хахаля привела. Всю ночь с ней спал. На моем месте… Сейчас на кухне закрылись, меня не пускают… Из моей миски, наверное, жрет…

Напомним, соратник Путина нелепо опозорился перед камерами, соцсети в ауте: «Криворукий…».

Как сообщала Politeka, Трамп дико оконфузился с новым iPhone, такого в Apple не ожидали.

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