Задача: Маша принесла домой из школы двойку, а Лена двойню. Вопрос: Кто из девочек прогуливал уроки с удовольствием?!
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– Моя жена ездит как молния.
– Так быстро?
– Нет, сразу – в дерево.
Скандальная звезда Евровидения вышла на сцену полуголой: "это надо видеть"
Пышногрудая Кардашьян оседлала белоснежного жеребца ради горячих кадров: «расставила ноги и…»
Каменских залезла на кресло и посветила грудью перед камерами: "Боже, что вытворяет"
12-летняя дочь Кошевого из Квартал 95 устроила взрослые танцы в экстра-мини: "А папа видел?"
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Совет по похудению. Сначала поверните голову влево, потом вправо. Повторяйте это упражнение каждый раз, когда вам предлагают покушать.
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Эволюция отношения к детям за последние десятилетия:
– Сколько можно играть в футбол ? Иди, делом займись.
– Сколько можно книжки читать? Иди, хотя бы в футбол поиграй.
– Сколько можно смотреть телевизор? Иди, хотя бы книжки почитай.
– Сколько можно сидеть за компьютером? Иди, хотя бы телевизор посмотри.
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Если бы хоть раз этих идиотов-рыбаков сняли с отколовшейся льдины не вертолетчики и моряки, а снайперы, думаю, больше прецедентов не было бы!
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Офигенная вещь домофон! Пока муж по лестнице поднимается, жена успевает выключить комп и телевизор, повязать передник, положить трубку… и стоит такая, бедная посуду моет…
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– Как ты относишься к людям, которые жрут и шумят в кинотеатрах?
– Я к ним отношусь .
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Заходит мужчина в зоомагазин.
– Дайте попугая!
– Нет, закончились!
– Блин, все есть, поговорить не с кем, любые бабки плачу, дайте попугая!
Думали-думали, подкрасили сову, продали. Через неделю приходит счастливый, бабками сорит:
– Спасибо, ребята!
– Неужели говорит?
– Нет, зато как слушает!!!
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Маленький мальчик потерялся в универсаме и плачет. Его успокаивают, говорят , мама найдется, и советуют:
– Надо было держаться за мамину юбку.
– Я пытался, но не смог достать…
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Мысли домашнего кота :
— Хозяйка хахаля привела. Всю ночь с ней спал. На моем месте… Сейчас на кухне закрылись, меня не пускают… Из моей миски, наверное, жрет…
Напомним, соратник Путина нелепо опозорился перед камерами, соцсети в ауте: «Криворукий…».
Как сообщала Politeka, Трамп дико оконфузился с новым iPhone, такого в Apple не ожидали.
Также Politeka писала, что Дмитрия Медведева подняли на смех в Европе.