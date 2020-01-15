Если ваша девушка намекает на свадьбу, скажите, что хотите расписаться в красивую дату 20.20.2020

— Вадик, прикинь, Люську сейчас в роддом отвезли!

— А что с ней?

— Я даже не знаю, как тебе сказать...

***

— Простите, а вы не подскажете, как правильно писать: ягодица или егодица?

— Точно не знаю. Посмотрите в словаре на букву Ж.

***

— Дорогой, ты елку вынес?

— Вынес, дорогая, еще неделю назад, а что?

— Что, что! Иди за новой, скоро Новый год!

***

Женщине для счастья нужна всего одна вещь. Но каждый день — новая.

***

— Что такое естественный отбор?

— Это когда жена отбирает у мужа его зарплату.

***

Помни — друзья всегда придут к тебе на выручку. Чем больше выручка, тем больше друзей к тебе придет.

***

— Аппарат МРТ показал, что у меня большие проблемы!

— И какие же?

— Я в нем застряла!

***

— А вы как продукты проверяете?

— Мы котом проверяем. Если ест, значит, хорошие.

— А если не ест, выбрасываете?

— Нет. Сами едим.

***

Совет холостякам: вы сможете существенно сэкономить и на простыне, и на одеяле, и на наволочке, если будете спать внутри пододеяльника.

***

Двое охотников пошли на кабана. На следующий день один из них возвращается, еле передвигаясь, с тушей кабана на горбу. Видя, что его приятеля рядом нет, жители деревни его спрашивают:

— Коль, а где Петрович?

— Да ему плохо стало, он упал, в двух километрах отсюда валяется.

— Как, ты бросил Петровича и потащил кабана?!

— Ну Петровича-то никто не сопрет!

Напомним, Кличко высмеяли за костюм гопника: «Страшно встретить в подъезде».

Как сообщала Politeka, стало известно, что украинцы высмеяли «патриотические» порывы певицы-запроданки.

Также Politeka писала, что Свитолина неожиданно изменила ракетку на сковородку.