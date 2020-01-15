Если ваша девушка намекает на свадьбу, скажите, что хотите расписаться в красивую дату 20.20.2020
— Вадик, прикинь, Люську сейчас в роддом отвезли!
— А что с ней?
— Я даже не знаю, как тебе сказать...
***
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— Простите, а вы не подскажете, как правильно писать: ягодица или егодица?
— Точно не знаю. Посмотрите в словаре на букву Ж.
***
— Дорогой, ты елку вынес?
— Вынес, дорогая, еще неделю назад, а что?
— Что, что! Иди за новой, скоро Новый год!
***
Женщине для счастья нужна всего одна вещь. Но каждый день — новая.
***
— Что такое естественный отбор?
— Это когда жена отбирает у мужа его зарплату.
***
Помни — друзья всегда придут к тебе на выручку. Чем больше выручка, тем больше друзей к тебе придет.
***
— Аппарат МРТ показал, что у меня большие проблемы!
— И какие же?
— Я в нем застряла!
***
— А вы как продукты проверяете?
— Мы котом проверяем. Если ест, значит, хорошие.
— А если не ест, выбрасываете?
— Нет. Сами едим.
***
Совет холостякам: вы сможете существенно сэкономить и на простыне, и на одеяле, и на наволочке, если будете спать внутри пододеяльника.
***
Двое охотников пошли на кабана. На следующий день один из них возвращается, еле передвигаясь, с тушей кабана на горбу. Видя, что его приятеля рядом нет, жители деревни его спрашивают:
— Коль, а где Петрович?
— Да ему плохо стало, он упал, в двух километрах отсюда валяется.
— Как, ты бросил Петровича и потащил кабана?!
— Ну Петровича-то никто не сопрет!
Напомним, Кличко высмеяли за костюм гопника: «Страшно встретить в подъезде».
Как сообщала Politeka, стало известно, что украинцы высмеяли «патриотические» порывы певицы-запроданки.
Также Politeka писала, что Свитолина неожиданно изменила ракетку на сковородку.