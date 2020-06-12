Окончательный выход из ограничений- это удаление зума
— Вадик, прикинь, Люську сейчас в роддом отвезли!
— А что с ней?
— Я даже не знаю, как тебе сказать...
***
Озорная внучка Ротару приподняла кофту и показала, чем ее наградила природа: "Лучше бабушки"
Украинцам раздадут по 70 тысяч, Рада приняла решение: "Теперь каждый месяц..."
"По 4200 гривен на семью": украинцев предупредили о потере жилья из-за коммуналки, что происходит
Пышнотелая красавица-сестра Наташи Королевой поразила внешностью, личные кадры: "Вот это женщина!"
— Простите, а вы не подскажете, как правильно писать: ягодица или егодица?
— Точно не знаю. Посмотрите в словаре на букву Ж.
***
Всего за $1000 наша фирма приедет к вам на работу в костюмах химзащиты, показательно выведет вас из офиса и увезет с включенной мигалкой на 14 дней в уютный лесной домик с большим количеством алкоголя и еды. Искать вас полмесяца точно никто не будет.
***
Гуляю с ребенком, поодаль щебечут девчушки лет одиннадцати.
– А в меня парень влюбился, Никита.
– Семёнов что ли? Да он в Аньку первее влюбился. И он маленький ещё.
– А я сама влюбилась в парня, ему 20 лет.
– Тебе когда 40 будет, он уже умрёт давно!
– Не умрёт. Мы на свидание пойдём скоро. Ему 20 не дашь, ну 16 там, 17…
Меланхоличный мужик с годовасиком из песочницы:
– Это от судьи зависит – могут и 20 дать...
***
На собеседовании:
– Мне срочно нужна работа. У меня жена и пятеро детей!!!
– А что вы еще умеете делать???
***
Помни — друзья всегда придут к тебе на выручку. Чем больше выручка, тем больше друзей к тебе придет.
***
— Аппарат МРТ показал, что у меня большие проблемы!
— И какие же?
— Я в нем застряла!
***
— А вы как продукты проверяете?
— Мы котом проверяем. Если ест, значит, хорошие.
— А если не ест, выбрасываете?
— Нет. Сами едим.
***
— А что означают твои татуировки?
— Нарушение техники безопасности при работе со сварочным аппаратом.
***
Двое охотников пошли на кабана. На следующий день один из них возвращается, еле передвигаясь, с тушей кабана на горбу. Видя, что его приятеля рядом нет, жители деревни его спрашивают:
— Коль, а где Петрович?
— Да ему плохо стало, он упал, в двух километрах отсюда валяется.
— Как, ты бросил Петровича и потащил кабана?!
— Ну Петровича-то никто не сопрет!
Почему нет контактных цирков? Где можно гладить воздушных гимнасток и кормить акробатов!
Напомним, Кличко высмеяли за костюм гопника: «Страшно встретить в подъезде».
Как сообщала Politeka, стало известно, что украинцы высмеяли «патриотические» порывы певицы-запроданки.
Также Politeka писала, что Свитолина неожиданно изменила ракетку на сковородку.