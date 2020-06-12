Окончательный выход из ограничений- это удаление зума

— Вадик, прикинь, Люську сейчас в роддом отвезли!

— А что с ней?

— Я даже не знаю, как тебе сказать...

***

— Простите, а вы не подскажете, как правильно писать: ягодица или егодица?

— Точно не знаю. Посмотрите в словаре на букву Ж.

***

Всего за $1000 наша фирма приедет к вам на работу в костюмах химзащиты, показательно выведет вас из офиса и увезет с включенной мигалкой на 14 дней в уютный лесной домик с большим количеством алкоголя и еды. Искать вас полмесяца точно никто не будет.

***

Гуляю с ребенком, поодаль щебечут девчушки лет одиннадцати.

– А в меня парень влюбился, Никита.

– Семёнов что ли? Да он в Аньку первее влюбился. И он маленький ещё.

– А я сама влюбилась в парня, ему 20 лет.

– Тебе когда 40 будет, он уже умрёт давно!

– Не умрёт. Мы на свидание пойдём скоро. Ему 20 не дашь, ну 16 там, 17…

Меланхоличный мужик с годовасиком из песочницы:

– Это от судьи зависит – могут и 20 дать...

***

На собеседовании:

– Мне срочно нужна работа. У меня жена и пятеро детей!!!

– А что вы еще умеете делать???

***

Помни — друзья всегда придут к тебе на выручку. Чем больше выручка, тем больше друзей к тебе придет.

***

— Аппарат МРТ показал, что у меня большие проблемы!

— И какие же?

— Я в нем застряла!

***

— А вы как продукты проверяете?

— Мы котом проверяем. Если ест, значит, хорошие.

— А если не ест, выбрасываете?

— Нет. Сами едим.

***

— А что означают твои татуировки?

— Нарушение техники безопасности при работе со сварочным аппаратом.

***

Двое охотников пошли на кабана. На следующий день один из них возвращается, еле передвигаясь, с тушей кабана на горбу. Видя, что его приятеля рядом нет, жители деревни его спрашивают:

— Коль, а где Петрович?

— Да ему плохо стало, он упал, в двух километрах отсюда валяется.

— Как, ты бросил Петровича и потащил кабана?!

— Ну Петровича-то никто не сопрет!

Почему нет контактных цирков? Где можно гладить воздушных гимнасток и кормить акробатов!

Напомним, Кличко высмеяли за костюм гопника: «Страшно встретить в подъезде».

Как сообщала Politeka, стало известно, что украинцы высмеяли «патриотические» порывы певицы-запроданки.

Также Politeka писала, что Свитолина неожиданно изменила ракетку на сковородку.