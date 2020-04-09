— Коллеги, можем перенести видеоконференцию на 30 минут? У меня форс-мажор, внезапно доварились сардельки

Тем, кто нормально пересидит карантин, можно спокойно вдвоем клеить обои.

***

— Вы лишились работы из-за пандемии? Значит, вам срочно нужно получить пособие по безработице!

— А сумма какая?

— При чем тут деньги, это брошюра такая: «Пособие по безработице».

***

Фонд борьбы с коррупцией, учрежденный правительством, был расхищен неустановленным кругом лиц.

***

Слежка установила, что объект страдает манией преследования.

***

— Вот вы говорите, что мультики не влияют на жизнь. А многие до сих пор едят бутерброд колбасой вниз только потому, что в мультике один кот сказал, что так вкуснее...

***

Минздрав:

«Алкоголь не спасает от коронавируса».

Алкоголь: «Кто бы говорил…»

***

Они стояли и смотрели друг на друга с недоумением.

— Дожилась — подумала белочка.

— Допилась — подумала смерть.

***

— Хочу хомяка.

— За ним надо ухаживать, следить, убирать, регулярно кормить, менять воду, играть с ним.

— Хочу стать хомяком.

***

Теперь можно говорить, что ты не поехал в отпуск на зарубежный курорт из-за коронавируса, а не потому, что нет денег.

***

Я вот сейчас думаю, что за вирус такой? Его убивает мыло, но не берет ни одно лекарство. Может, вместо таблетки кусок мыла съесть?!

***

Ревнивый муж жене:

— А с Брюсом Виллисом ты бы переспала за миллион долларов?

Жена:

— Переспала бы, если бы насобирала.

Напомним, пропагандистку Симоньян довели до безумия одной шуткой, весь Кремль на ушах.

Как сообщала Politeka, мировые лидеры высмеяли Трампа перед саммитом НАТО, конфуз попал в сеть.

Также Politeka писала, что пьяные «в хлам» россияне устроили ЧП в аэропорту.