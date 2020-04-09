— Коллеги, можем перенести видеоконференцию на 30 минут? У меня форс-мажор, внезапно доварились сардельки
Тем, кто нормально пересидит карантин, можно спокойно вдвоем клеить обои.
***
Горячая Крадашьян едва удержала пышных «близняшек» в боди: от этого невозможно оторваться!
Могилевская поразила фото крупным планом: «Вау, какая прелесть»
Любовница Эдгара Каминского не выдержала и сделала больно Славе из "НеАнгелов", фото: "Огромная любовь"
Русская Кардашьян покорила впечатляющим видом сзади: "Какая лапочка"
— Вы лишились работы из-за пандемии? Значит, вам срочно нужно получить пособие по безработице!
— А сумма какая?
— При чем тут деньги, это брошюра такая: «Пособие по безработице».
***
Фонд борьбы с коррупцией, учрежденный правительством, был расхищен неустановленным кругом лиц.
***
Слежка установила, что объект страдает манией преследования.
***
— Вот вы говорите, что мультики не влияют на жизнь. А многие до сих пор едят бутерброд колбасой вниз только потому, что в мультике один кот сказал, что так вкуснее...
***
Минздрав:
«Алкоголь не спасает от коронавируса».
***
Они стояли и смотрели друг на друга с недоумением.
— Дожилась — подумала белочка.
— Допилась — подумала смерть.
***
— Хочу хомяка.
— За ним надо ухаживать, следить, убирать, регулярно кормить, менять воду, играть с ним.
— Хочу стать хомяком.
***
Теперь можно говорить, что ты не поехал в отпуск на зарубежный курорт из-за коронавируса, а не потому, что нет денег.
***
Я вот сейчас думаю, что за вирус такой? Его убивает мыло, но не берет ни одно лекарство. Может, вместо таблетки кусок мыла съесть?!
***
Ревнивый муж жене:
— А с Брюсом Виллисом ты бы переспала за миллион долларов?
Жена:
— Переспала бы, если бы насобирала.
Напомним, пропагандистку Симоньян довели до безумия одной шуткой, весь Кремль на ушах.
Как сообщала Politeka, мировые лидеры высмеяли Трампа перед саммитом НАТО, конфуз попал в сеть.
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