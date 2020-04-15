Окончание срока годности йогурта означает, что бифидобактерии перешли на сторону зла
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Молодой человек делает девушке непристойное предложение.
Девушка:
- Нет, только после свадьбы!
Молодой человек:
- Ну вот, еще и от мужа прятаться придется...
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Как говаривал старый Абрам: «Извините, но, к сожалению, я ничем не хочу вам помочь…»
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– Вы знаете, ваш муж бегает за женщинами!
– Ну и что? Моя собака тоже любит бегать за машинами, но это не значит, что как только она ее догонит, то сядет за руль.
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Человек: «Я царь природы!»
Природа: «Ну, царь так царь. На, держи корону».
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Не каждый может ответить, какой сегодня день карантина. Многие уже спились со счета.
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- А-а-а! Он звонит! Вот же, дождалась! Мой любимый звонит! Так, всем тихо! Алло, чё надо? Чё звонишь-то?!
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Муж жене:
— Ты же обещала после шести не есть... Ну и что ты делаешь в холодильнике?
— Перестановку.
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Странно, что поколение, заряжавшее воду в трехлитровых банках перед телевизором, вдруг отказывается святить куличи онлайн.
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Мне кажется, что вы больны не мной.
Мне кажется, что вы больны по жизни.
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Мужик в маршрутке громко портит воздух и говорит рядом стоящему мальчику:
- Такой маленький, а пукаешь как слон.
Рядом стоящая женщина говорит:
- Мужчина, но, ведь это вы сделали!
- Ты смотри какая, я её отмазываю, а она ещё стрелки переводит!!!
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Как-то незаметно наступило то время, когда в деревне больше развлечений, чем в городе.
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Одна девушка все время ждала принца на белом коне… и вот один раз он прискакал и привез ей пенсию…
Напомним, россиянам предложили провести Олимпиаду в Донецке.
Как сообщала Politeka, россияне дико опозорились с билбордом о ветеранах.
Также Politeka писала, что Путина после встречи с Зеленским опозорили прямо в Кремле.