Мысли кота: — И зачем они туалетную бумагу покупают, у них же тоже язык есть. Лучше бы они "Вискас" купили
Возвращается муж с командировки, заглядывает в шкаф, вытягивает оттуда любовника и кричит:
— Сколько тебе говорить, нет ее тут, развелся я!
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Занимательная математика. Если Криштиану Роналду сломает ногу об задницу Дженифер Лопез, то сумма общей страховки превысит бюджет Туркменистана.
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СРОЧНО!
Мужчина с запасом гречки и макарон познакомится с женщиной с запасом сахара и туалетной бумаги
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Умные фотомодели существуют! Они снимаются для обложек энциклопедий.
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В казахском ауле сын не имеет право повышать голос на отца, отец не может повышать голос на деда, а дед на прадеда. Поэтому в ауле всегда очень тихо, и только крики прадедов нарушают тишину.
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— Жизнь стала какой-то серой, однообразной, безвкусной. Потеряла всякий смысл.
— Ну, вот тут у меня виски, вот тут ром, текила есть. С лаймом.
— Хороший вы психолог, душевный. Я к вам еще приду.
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Муж и жена отмечают 25-летие совместной жизни. Муж говорит жене:
– Помнишь, 25 лет назад мы снимали квартирку дешёвую, спали на потёртом диванчике, смотрели чёрно-белый телевизор. А сейчас у нас есть всё: дорогой дом, хорошая мебель, престижная машина, телевизор плазменный! Но... 25 лет назад я спал с молодой и стройной 21-летней девушкой, а теперь мне приходится спать с 46-летней женщиной!
Жена:
– Так ты найди себе 21-летнюю молодую и стройную девушку, а уж я позабочусь, чтоб у тебя были дешёвая квартирка, потёртый диванчик и чёрно-белый телевизор...
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Никогда не делайте предложение своей девушке на колесе обозрения. Она откажется, а колесо еще долго будет опускаться вниз. Вместе с вашей самооценкой.
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- Один из моих сотрудников продолжает приукрашивать свои достижения.
- Если он работает инженером - уволь его. Если в маркетинге - повысь.
- Да он вообще не работает!
- Похоже, ты имеешь дело с лидером.
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Новые батарейки "Дети прокуроров". "Дети прокуроров" никогда не сядут.
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13-летняя Катя, придя домой и увидев маму в своей школьной форме, поняла, что сегодня она будет ночевать у бабушки.
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В супермаркете мужик подкатывает здоровенную тележку доверху забитую покупками, долго и нудно все это выкладывает. Кассирша, пробивая, заметила, что среди этого всего нет туалетной бумаги, и решила подшутить.
- А туалетную бумажку не забыли? Мужик напрягся, потом выдал
- Ба, так у меня же чек 54 метра!
Напомним, Путина высмеяли за «розовые мечты» по Украине: «Конь в фуражке».
Ранее Politeka сообщала, украинцы высмеяли неуклюжие потуги Яценюка в спортзале: «Глиста в корсете».
Также Politeka писала, что украинцы высмеяли мемориальную доску главарю боевиков: «Это же из фильма ужасов».