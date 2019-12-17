Владимиру Путину припомнили конфуз во время Нормандского саммита

Об этом пишет Politeka.net.

Поводом для появления едких комментариев стал момент, когда российский президент на встрече лидеров Нормандской четверки Владимир Путин пошел в туалет в сопровождении шестерых охранников.

В привычном дял себя стиле решил высмеять лидера Кремля художник Игорь Поночевный, известный под творческим псевдонимом "Алеша Ступин".

На карикатуре можно увидеть Владимира Путина, сидящего на унитазе, в окружении вооруженных до зубов охранников, которые проверяют туалетную комнату по всему периметру.

"Не хватает пакетика в который собирают био-материал чтобы он не достался врагу!", "Гениально", "4 танкиста и собака", "Алеша, ну ты просто перлы стал рисовать. Творец!", "И Скабееву как замаскировал мастерски в карикатуре", "А биологический материал кто заберёт?", "Только в заграничных поездках он какает и писяет не в унитаз, а в специальный контейнер, что бы ЦРУ не досталось его биологических материалов", "Он какает прямо в руки ФСОшникам", - шутят пользователи в комментариях под публикацией художника.

Ранее мы сообщали о том, что Владимир Путин оконфузился на похоронах Юрия Лужкова. На официальной церемонии прощания президент РФ даже не сделал вид, что ему грустно.

"Путин сегодня на похоронах Лужкова. По лицу видно, что на Лужкова ему наср*ть, а вот на гроб в перспективе - нет...", - говорится в подписи к снимку.

Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и подчеркнули, что Владимира Путина в Мавзолее уже заждался Владимир Ленин.

"А он в гробу не один?", "В кепке хоронят?", "Пора, уже пора. Ленин в его годы уже в Мавзолее лежал", "То есть Путин ходит по таким мероприятиям и что? Получает вдохновение на будущее?", "Его туда с рабами и телевизорам упаковали?", "Гроб по размерам целый Мавзолей напоминает...", - шутят пользователи в комментариях.

Напомним, Зеленский немедленно обратился к Путину, на Донбассе произошло самое страшное.

Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.

Также Politeka писала, что Путин готовит новое вторжение, смертоносное оружие уже на границе