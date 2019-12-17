Военные Российской Федерации по во время испытания нового оружия потерпели неудачу



Как передает Politeka.net, кадры «позорного испытание» роботизированного комплекса РФ под названием «Уран-9» сразу же высмеяли в сети.

На обнародованных блогером "Злой одессит" скриншотах можно увидеть, как российская бронемашина выпускает залп, но сразу же после пуска ракеты она падает на землю буквально в нескольких метрах от самого комплекса.



"Это же тот самый, не имеющий в мире аналогов робототизированный «Уран-9». Как говорится – no comment», - подписал свой пост блогер.



Комментирую данный казус, пользователи знатно посмеялись над "мощью" российской армии.

"Экипаж не обосрался - ну и ладно)", "мне одному кажется, что прототипы для своих изделий, они черпают из World of Tanks?", "У нах зато рогатки и катапульты безотказно работают! Дёшево, просто и надёжно!))))", "неимеющий аналогов уж очень схож с "шерманом" 70 летней давности", - писали пользователи сети.

Ранее в Мурманске на судоремонтном заводе загорелся единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов».



В сети активно публиковаликадры чрезвычайного происшествия. Несмотря на весь трагизм ситуации, комментарии в подавляющем большинстве были шутливые или же откровенно издевательские. Причем пользователи уверены: это ЧП власти выкрутят с пользой для себя и распилят на дальнейшем ремонте еще не одну сотню миллионов долларов.



Напомним, Тихий океан раскрыл свою страшную тайну спустя 80 лет.

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