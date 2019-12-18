Мысль превратить не только Америку, но и весь мир в «радиоактивный пепел», озвученная пропагандистом Киселевым, плотно засела в подсознании российских креативщиков

Очередное тому подтверждение – бигборд, посвященный Днб ракетных войск стратегического назначения, на одной из московских улиц. На нем изображен запуск ракеты с подписью «После нас – тишина».

На этот креатив обратил внимание оппозиционный журналист Игорь Эйдман.

«Мэрия Москвы задорно и с юморком рекламирует ядерный апокалипсис. Фрейд исследовал инстинкт Танатос, влечение к смерти, агрессии и деструкции. Именно некрофилией и стремлением к деструкции, согласно Фромму был одержим Гитлер. Глядя на такую рекламу понимаешь, российское руководство больно. Инстинкт смерти овладел его сознанием. По-другому происходящее не объяснишь», – подписал он фото на своей странице в Фейсбуке.

Пользователи не замедлили с комментариями:

«После них и без ядерного оружия – тишина», «Сколько мирных людей они собираются умертвить одномоментно? С какой цифры начинать гордиться?», «это они угрожают, что мол или с ними или тишина, вечная ))», «то не мэрия Москвы, это следование линии, обозначенной Солнцеликим. Ему совсем не нужно, чтобы Омерику уничтожить. Совсем не факт, что он сам «нажал бы красную кнопку», этого наперёд знать никто не может», «Дык, вся фишка то в том что если (не дай Бог) что-то такое станется то "тишина" наступит и для них, и для их же родных... Места в бункере только для фюрера с Рамзаном и еще кучки господ... Сон разума... Увы...».

Ранее мы рассказывали о том, что главари «Л/ДНР» уже прямо говорят об интеграции с Россией и заверяют, что, несмотря на позицию Зеленского и его западных партнеров, не собираются сворачивать с намеченного пути.

Напомним, главный пропагандист Путина «сбежал» из Кремля.

Как сообщала Politeka, Путин опозорился на всю Европу: «Будь тем диктатором, которым ты всегда хотел быть».