Отвечая на вопрос жены «Что бы ты без меня делал?», самое сложное – это мечтательно не улыбнуться
— Не суди, да не судим будешь.
— Протест защиты отклонен.
***
Почему если на моей даче найдут нефть, то государство почему-то считает ее своей, а если коноплю - то моей?
Подросшие дочери Лободы поразили внешностью, даже Монатик не сдержался: "Три кошечки"
Кейт Миддлтон похвасталась неожиданным образом, такой герцогиню еще не видели: "Жара..."
Любовница Лазарева после удаления груди огорошила безумной выходкой: "Прилепила прямо на лоб..."
Фаворит Данилко оголился и показал, как нужно отдыхать: "Вызывайте скорую!"
***
Сын патологоанатома навсегда отучил классного руководителя произносить фразу: "А голову ты дома не забыл?"
***
— Софа, ты таки ищешь нового мужчину не расставшись с предыдущим?
— Хаечка, когда ты идёшь в магазин за новой обувью, так ты шо, идёшь босиком?
***
Современное бракосочетание – это когда гости дарят молодым деньги, переводя их прямо на банковскую карточку, помогая им погасить кредит, взятый на свадьбу.
***
— Правда, что ты выдал дочь за своего кассира?
— Чистая правда.
— Но ведь ты ж ему не доверял!
— Я и сейчас не доверяю. Но теперь украденные у меня деньги будут оставаться в семье.
***
— Капитан Иванов, хотите получить майора?
— Так точно!
— Хорошо, езжайте в вытрезвитель, и там получите майора Петрова.
***
— В Древнем Риме некоторым рабам позволялось иметь своих рабов.
— Теперь это называется менеджер среднего звена.
***
Россия - это страна, которая всегда готова к ядерной войне, но никогда не готова к отопительному сезону.
***
— Давай напьемся и расскажем друг другу всё, что боялись сказать трезвыми...
— Следователь из вас хреновый, если честно.
***
- Я слышал, ты машину купил?
- Да, такая хорошая вещь, теперь все успеваю! Представляешь, сегодня съездил за запчастями, потом заправился, в автосервис заехал масло сменить, в магазин за тосолом заехал, техосмотр прошел. И как бы я все это без машины успел?
***
- В чём отличие мужской логики от женской?
- Мужская - правильнее, женская - интереснее.
***
Подходит мужик к зеркалу, разглядывает себя. Глаза маленькие, уши - лопухи, на голове залысины, нос картошкой, живот подушкой, ноги короткие, да еще и кривые. Оглядывается, вздыхая, на спящую длинноногую красавицу:
- Это ж надо так деньги любить!
Напомним, Путина высмеяли за «феню» на официальной встрече: «в Бутырку на курсы его».
Ранее Politeka сообщала, украинский карикатурист умело высмеял Путина.
Также Politeka писала, что Дмитрия Медведева подняли на смех в Европе.