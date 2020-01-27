Отвечая на вопрос жены «Что бы ты без меня делал?», самое сложное – это мечтательно не улыбнуться

— Не суди, да не судим будешь.

— Протест защиты отклонен.

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Почему если на моей даче найдут нефть, то государство почему-то считает ее своей, а если коноплю - то моей?

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Сын патологоанатома навсегда отучил классного руководителя произносить фразу: "А голову ты дома не забыл?"

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— Софа, ты таки ищешь нового мужчину не расставшись с предыдущим?

— Хаечка, когда ты идёшь в магазин за новой обувью, так ты шо, идёшь босиком?

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Современное бракосочетание – это когда гости дарят молодым деньги, переводя их прямо на банковскую карточку, помогая им погасить кредит, взятый на свадьбу.

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— Правда, что ты выдал дочь за своего кассира?

— Чистая правда.

— Но ведь ты ж ему не доверял!

— Я и сейчас не доверяю. Но теперь украденные у меня деньги будут оставаться в семье.

***

— Капитан Иванов, хотите получить майора?

— Так точно!

— Хорошо, езжайте в вытрезвитель, и там получите майора Петрова.

***

— В Древнем Риме некоторым рабам позволялось иметь своих рабов.

— Теперь это называется менеджер среднего звена.

***

Россия - это страна, которая всегда готова к ядерной войне, но никогда не готова к отопительному сезону.

***

— Давай напьемся и расскажем друг другу всё, что боялись сказать трезвыми...

— Следователь из вас хреновый, если честно.

***

- Я слышал, ты машину купил?

- Да, такая хорошая вещь, теперь все успеваю! Представляешь, сегодня съездил за запчастями, потом заправился, в автосервис заехал масло сменить, в магазин за тосолом заехал, техосмотр прошел. И как бы я все это без машины успел?

***

- В чём отличие мужской логики от женской?

- Мужская - правильнее, женская - интереснее.

***

Подходит мужик к зеркалу, разглядывает себя. Глаза маленькие, уши - лопухи, на голове залысины, нос картошкой, живот подушкой, ноги короткие, да еще и кривые. Оглядывается, вздыхая, на спящую длинноногую красавицу:

- Это ж надо так деньги любить!

Напомним, Путина высмеяли за «феню» на официальной встрече: «в Бутырку на курсы его».

Ранее Politeka сообщала, украинский карикатурист умело высмеял Путина.

Также Politeka писала, что Дмитрия Медведева подняли на смех в Европе.





