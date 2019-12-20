Представительница телекомпании «Радуга» из города Павловский Посад пришла на пресс-конференцию Владимира Путина не с пустыми руками

Сотрудница подмосковного телеканала Анна Суница показала присутствующим платок, выполненный в бело-красно-синих тонах, в центре которого красовалось изображение российского президента.

«Путин уникальный человек, и этот платок уникальный!», – сообщила она и высказала надежду, что лидер РФ оценит подарок.

Как воспринял презент Путин, история умалчивает, но соцсети по этому поводу взорвались едкими комментариями.

«Патриотическая шизофрения во всей красе», «Лысину прикрыть в самый раз», «Сектор приз на барабане! А можно передать привет? И десять банок огурцов!», «Обмельчал народ страны, Сталину целые ковры ткали!», «И чего в нем уникального? Сейчас любую фоточку нашлепают - хошь на шаль, хошь на панталоны», «Помните как было развенчание культа личности Сталина. Даже упыри вздохнули. Но то что сейчас происходит, это пик культа. На каждом значке его фейс. Даже бумагу туалетную сделали, чтоб и там не забывали хозяина», «на али-экспресс купила?», – шутят пользователи.

Ранее мы писали о том, что во время итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин так долго рассказывал об Украине, что сложилось мнение, будто он хозяин этой страны.

Глава РФ прошелся по Минских соглашениях, детально остановился на ситуации в Донбассе, высказал свои пожелания по внесениям изменений в украинское законодательство, дал оценку украинскому административному устройству, украинской политике.

Напомним, Путин заявил о создании нового государства.

Как сообщала Politeka, Путин публично сорвался на большой пресс-конференции.

Также Politeka писала, что в сети высмеяли появление Путина на Нормандском саммите.