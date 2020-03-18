Всё-таки жизнь нынче стала намного проще. Лет двадцать назад, чтобы уронить телефон в унитаз, нужно было сначала оторвать его от стены

Храбрость и трусость. Верность и предательство. Любовь и ненависть. Спрашивайте во всех книжных магазинах страны — словарь антонимов

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Парень говорит при встрече своей девушке:

- Послушай, в наших отношениях появилась проблема.

- Какая? - испугалась девушка.

- Я забыл, как тебя зовут.

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- Задержанный, место рождения?

- Пишите Казахстан!

- А точнее?

- Все полицейские пишут просто: Казахстан.

- Ты это, еще меня тут будешь учить???!!!

- Пишите: Кармакшинський район Кызылординской области село Яникурган!

- Так и запишем... Казахстан.

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Девушка, которая не пьет, вообще не знает, как дела у ее бывших.

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В магазине на кассе.

– Молодой человек, 18 есть?

– Но я ж "Пепси" покупаю!

– А я просто интересуюсь. Я женщина свободная.

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В кабинете стоматолога:

- Но доктор, разве гелий устранит боль?

- Нет, но кричать вы будете ржачно!

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- Почему наши люди так прохладно относятся к работе?

- Потому что за маленькие деньги работать не имеет смысла, а за большие деньги работать не надо.

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Комариха, укусившая алкоголика, потом ещё битых два часа рассказывала ему про своего бывшего.

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Он всегда спал как убитый... его даже несколько раз обводили мелом.

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Молоко, настоянное на селёдке, чистит там, где «Активия» не достаёт!

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- Девушка, где-то я вас уже видел.

- Да, я часто где-то бываю.

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Лишь 1% населения считает, что ярлычок на одежде служит для того, чтобы знать, как за этой вещью ухаживать: стирать, гладить и т. д. Остальные 99% определяют по нему, где зад, а где перед.

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- Как ваша фамилия?

- Пепепепетров.

- Вы что, заика?

- Нет, мой папа – заика. А паспортист - мудак.

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Туристическое агентство "Штукатур". За штуку долларов - тур в любую точку мира!

Напомним, россияне потребовали у Меркель починить отопление, эпичное видео.

Как сообщала Politeka, Путину сделали приятно во время пресс-конференции, скандальное фото облетело сеть.

Также Politeka писала, что в сети высмеяли появление Путина на Нормандском саммите.