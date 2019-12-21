Пока российский президент Владимир Путин форсирует строительство «Северного потока-2», граждане страны, которой он руководит, замерзают от холода

Более того, жители одного из сел Омской области, устав от безрезультатных обращений в органы власти, вплоть до президента, записали обращение к канцлеру Германии АнгелеМеркель.

Эпичное видео опубликовал в своем микроблоге в Twitter пользователь под ником Kavkaz Center.

Вот как назвать это запредельное бестыдство и абсурд?!#Рабы, регулярно сажающие себе на голову самых омерзительных злодев, которые гордятся "величием" #России, считая остальной мир чурками, реально просят.... #Меркель починить им отопление ‼ Кафка отдыхает



Просто скотобаза pic.twitter.com/7X0M3AlDUa — Kavkaz Center (@newkc14) December 20, 2019

В кадре – несколько жильцов 16-квартирного дома №34 по улице Школьной села Звонарев Кут Азовского немецкого национального района Омской области обращаются к Меркель с просьбой решить проблему с отоплением их дома. Они уточняют, что Германия – государство, шефствующее над этим районом.

По словам жильцов, уже пять лет во время отопительного сезона температура в квартирах не поднимается выше +16 градусов. Страдают от холода и школьники, которым сократили уроки до 30 минут, и посетители амбулатории, и люди, которые приходят в почтовое отделение.

Село газифицировано, однако муниципальная котельная, которая в центре, работает на угле, что не позволяет отапливать в должной мере все здания. Детские и спортивные площадки, которые находятся неподалеку от котельной, покрыты золой.

На обращение жильцов от 20 марта 2018 года чиновники ответили, что реконструкция котельни и перевод ее с угля на газ в ближайшее время не предусмотрена.

«В то же время по телевизору мы видим об успешном строительстве газопровода «Северный поток-2», ведущего в Германию и Западную Европу. Мы будем искренне признательны вам, госпожа Меркель, если вы и ваше государство окажете нам помощь в выживании в сибирских условиях».

Не успела женщина закончить свою речь, как один из присутствующих мужчин заявил, что два человека отказались подписаться под обращением.

«Вот как назвать это запредельное бесстыдство и абсурд?! #Рабы, регулярно сажающие себе на голову самых омерзительных злодеев, которые гордятся "величием" #России, считая остальной мир чурками, реально просят.... #Меркель починить им отопление‼ Кафка отдыхает. Просто скотобаза», – говорится в подписи к видео.

Комментарии тоже красноречивы:

«Вяличие оно такое!!! В своей стране в ж**е живут, а учат как надо жить Грузии, Украине, Беларуси. Конченая страна, конченые люди, зависшие в 80-х. Хлопаю в ладоши, когда вижу такие ролики. Меркель им б**дь помощница оказывается. Страна к***ных де**в!!», «Как челобитную подаете. Почему не на коленях, чернь», «Надо к Зеленскому обращаться».

Напомним, Меркель отказалась исполнять хотелки Путина по Украине.

Как сообщала Politeka, Россия лишилась главного козыря в давлении на Украину, слуги Путина бессильны.

Также Politeka писала, что США больно ударят по "Северному потоку-2".