В центре российского Новосибирска открыли каток, который стал поводом для насмешек в сети

Как передает Politeka.net, снимок необычного сооружения опубликован в Twitter-аккаунте ІнфоВійська України‏.

"В Новосибирске открыли городской каток имени В.В Путина.", - подписан пост.

Новость буквально "взорвала" интернет, и все из-за того, как выглядит каток сверху. Пользователи сети отметили, что он похож на мужской половой орган.

В связи с этим многие предположили, что каток получился, мягко говоря, плохой. Некоторые же увидели в этом намек на отношение власти к россиянам.

"Просто шедевр, одно лицо... ", "Это то самое", "Вот вам Большой и толстый ...катайтесь.)", "Прохожий рассказал, в Якутии открыли сортир похожим именем. Хорошо освящённый, говорил...", "Это точно не шутка? Оооо...", - писали под постом.

Ранее Владимиру Путину припомнили конфуз во время Нормандского саммита. Поводом для появления едких комментариев стал момент, когда российский президент на встрече лидеров Нормандской четверки Владимир Путин пошел в туалет в сопровождении шестерых охранников.

В привычном дял себя стиле решил высмеять лидера Кремля художник Игорь Поночевный, известный под творческим псевдонимом "Алеша Ступин".

На карикатуре можно увидеть Владимира Путина, сидящего на унитазе, в окружении вооруженных до зубов охранников, которые проверяют туалетную комнату по всему периметру.

Напомним, Зеленский немедленно обратился к Путину, на Донбассе произошло самое страшное.

Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.

Также Politeka писала, что Путин готовит новое вторжение, смертоносное оружие уже на границе