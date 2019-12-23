Реальное положение на РЖД в новостях вряд ли покажут

23 декабря российский президент Владимир Путин прокатился на рельсовом автобусе, который впервые пустили по железнодорожным путям Крымского моста

Длина моста в Крым из Краснодарского края – 19 км, и он самый протяженный в России. Регулярное ж/д сообщение запустят 25 декабря, передает Politeka со ссылкой на росСМИ.

Пока Путин и Ко важно раздувают щеки от очередной «победы», в Twitter высмеяли реальное состояние российских железных дорог.

«Железные дороги: Москва-Симферополь, 2000 км, 33 часа в пути. Пекин-Гонконг, 2300 км, 9 часов в пути. Это всё, что нужно знать о сегодняшнем великом путинском прорыве», – написал в своем блоге пользователь под ником Проф. Преображенский.

В комментариях не обошлось без сарказма.

«Профессор, наши железные дороги служат не столько для перемещения, сколько для ощущения величия родины. По России нельзя быстро ехать - это бездуховность и либерастия», «Романтики в вас нет(((», «Китайцы не умеют растягивать удовольствие», «Не плач, блохастый. мы едем неторопливо, любуясь красотами нашего Крыма, нашего моря)))», «Профессор, у них климат другой, не воровской», «Среднестатистический нищий китаец весит меньше среднестатистического довольного жизнью россиянина, да и климат там хуже, в результате состав движется быстрее и вообще там с горки», – иронизируют пользователи под публикацией.

Ранее мы писали, что сначала Путина, который ехал из Крыма в сторону Краснодарского края, провели в кабинку машиниста, где перед ним отчиталось руководство, ответственное за запуск движения, а затем он на камеру поулыбался в вагоне-ресторане в окружении рабочих.

Напомним, в оккупированном Крыму прекратили делать операции под наркозом.

Как сообщала Politeka, Керченский мост рухнет: Нибиру захватит часть Украины и ударит по оккупантам

Также Politeka писала, что экс-советник Путина рассказал, когда Россия уйдет с Донбасса и Крыма.