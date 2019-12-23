В сети высмеяли рассказ Владимира Путина о ночном телефонном разговоре с его соратником

В понедельник, 23 декабря, президент РФ принял участие в запуске железнодорожного движения по Керченскому мосту. В рамках этого мероприятия он проехался в поезде с одним из своих одиозных соратников – скандальным миллиардером Аркадием Ротенбергом, чьи компании и занимались строительством моста.

Во время поездки Путин поделился странной историей о том, как Ротенберг докладывал ему о работах на мосту. Как сообщает Politeka, видео с его рассказом поделился кремлевский журналист Дмитрий Смирнов в своем Твиттере.

«Ваш основной руководитель с простой русской фамилией Ротенберг мне позвонил ночью и говорил таким голосом, что я спросил: ты что, выпил что ли? Он говорит: Нет!», - рассказал Путин.

В сети активно обсуждают странную историю российского президента. Многие также обратили внимание на то, как сильно болтается из стороны в сторону вагон российского поезда.

«Ротенберг...тот котрый сидит на госзакзах...и как Путин стал президентом стал мега успешным бизнесменом..и миллиардером...», «Озерские банкуют, шуточки понты лохам», «ЗАМОРОЖЕННЫЕ ДЕНЬГИ ПЕНСИОНЕРОВ НЕ ПРОПАЛИ», «Милота какая! ГолубкИ», «Неизвестно, сохранил бы Путин друзей детства, если бы не был президентом. А так, конечно, ибо без него кто они такие. Никто, бывшие дзюдоисты», «а чего их так сильно болтает из стороны в сторону?» «А шо их так колбасит из стороны в сторону ? Рукож*пы», - пишут люди.

Ранее мы писали о том, что Владимир Путин 23 декабря прокатился на рельсовом автобусе, который впервые пустили по железнодорожным путям Крымского моста.

Сначала Путина, который ехал из Крыма в сторону Краснодарского края, провели в кабинку машиниста, где перед ним отчиталось руководство, ответственное за запуск движения, а затем он на камеру поулыбался в вагоне-ресторане в окружении рабочих.

"Один путь для грузовых перевозок готов, второй еще надо дотянуть" - отчитались перед Путиным.

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