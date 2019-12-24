Президент Российской Федерации Владимир Путин опять "отличился" на публике

Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз лидер Кремля Владимир Путин оконфузился на публике из-за пахабного анекдота, который он рассказал во время открытия железнодорожной части Крымского моста.

На курьезный инцидент обратил внимание политтехнолог и блогер Алексей Голобуцкий.

"Путин сегодня на пресс-конференции в честь открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту опять похабно пошутил. Кажется, это уже полноценная деменция: вон застрял на теме секса безотносительно к обстоятельствам, окружению, аудитории...", - написал блогер в подписи к скриншоту с трансляции, которая велась для миллионов россиян.

"Кому чего не хватает, тот об этом и говорит", "Деменция рулит", "Приоритеты...", "Червей в России полно. Можно российский народ червями кормить. Их проще разводить. А Путин все больше становится похож на труп Ленина в мавзолее", "Какие ему улитки?!", - шутят пользователи в комментариях под публикацией Голобуцкого.

Как мы сообщали ранее, Владимир Путин вновь оконфузился на публике. Поводом для появления едких комментариев стал внешний вид Владимира Путина на вчерашней пресс-конференции, которая проходила в Москве.

На курьезный момент обратил внимание политтехнолог и блогер Алексей Голобуцкий, который также опубликовал соответствующий снимок.

"У Путина была очередная Большая пресс-конференция. Посидеть в кресле и пообщаться с народом вновь выпустили оригинальную версию Путина - судя по тому, что у него вновь, как и в Париже, зацепило правую клешню", - говорится в подписи к публикации.

Пользователи с юмором отреагировали на снимок и предположили, что российского президента Владимира Путина подкосил инсульт или болезнь Паркинсона.

Напомним, Зеленский немедленно обратился к Путину, на Донбассе произошло самое страшное.

Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.

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