Этот неловкий момент, когда приводишь домой ту одну единственную, а там еще прошлая единственная не ушла
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– Доктор, мне надо похудеть.
– Озаботились своим здоровьем?
– Нет, у меня конфликт грехов.
– Как это?
– Я через чревугодие не могу прелюбодействовать.
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– Владимир Владимирович! Это Нина Егоровна, 65 лет, из Костромы! У нас горячей воды нет, сортир на улице, половину пенсии отдаю за ЖКХ, больницу закрыли, скорая к нам не едет. У меня вопрос: почему Зеленский не способствует имплементации Минских соглашений? Спасибо, дай вам Бог здоровья!
***
— Здравствуйте, пакет нужен?
— Нет.
— Бонусная карта есть?
— Нет.
— Товары по акции желаете?
— Послушайте, а можно я заберу своего ребенка из вашего детсада, и мы просто уйдем?!
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У вас тоже день, когда вы стираете, готовите, убираете, гладите, называется выходной?
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Добро пожаловать в Клуб Анонимных Пессимистов. Извините, у нас нет стульев, мы не ожидали, что кто-то придет.
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— Мы рассмотрели Ваше резюме, и знаете, как-то не впечатлились...
— А я видел вашу шарагу, и знаете, тоже как-то не Нефтегаз.
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– Давай, просто посидим молча? Здесь так красиво, не хочу нарушать эту тишину...
– Тяните билет.
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- Фима, шо ви мне всё время подмигиваете?
- Ой, Циля, это нервный тик.
- Фима, ви таки обманщик и негодяй! А я уже настроилась...
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Человек, который не знает о существовании YouTube, до сих пор шлёт смешное видео в адрес передачи "Сам себе режиссёр".
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Очень культурный мальчик в подъезде бывшей написал: "Лена непостоянна".
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Все-таки как много зависит от места действия: воскрес в Иерусалиме - чудо; воскрес в Голливуде - зомби.
Напомним, российский праздник высмеяли в сети: «великое убожество».
Ранее Politeka сообщала, украинский карикатурист умело высмеял Путина.
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