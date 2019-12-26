Российский президент Владимир Путин традиционно оконфузился на публике
Об этом пишет Politeka.net.
Поводом для появления едких комментариев в социальных сетях стал новогодний хоккейный матч, в котором взял участие Владимир Путин.
В рамках Ночной хоккейной лиги на Красной площади устроили традиционную показуху: команда Путина сразилась со сборной российских чиновников и олигархов.
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Не удивительно, что команда Владимира Путина выиграла в этом новогоднем матче, ведь соперники практически не оборонялись, и из-за этого момента взорвались социальные сети.
Некоторые пользователи предположили, что на лед выпустили двойника президента России, а другие комментаторы поглумились и вспомнили красный ковер, на который в прошлом году упал Владимир Путин.
"Какой хоккей? Он же еле передвигает ноги", "Деду прогулы на кладбище ставят, а вам бы все ржать, как деменция с клюшкой ездит!", "Где традиционный красный коврик?", "Игра в поддавки", "В это раз всего 8 шайб забил, не разыгрался", "Тот случай, когда трус играет в хоккей...", "Это уже даже не смешно. Все тупо держатся подальше...", "Очередная клоунада", "Половичок, надеюсь, убрали. Берегите его, а то страна исчезнет", "Он ходит-то уже с трудом... Хоккеист...", "Да, старичок еле держится на коньках", "То есть полный рассинхрон с реальностью. В стране ж*па, а он в хоккей с ж*полизами?", "Пыня герой! Играл, не снимая памперса!", - шутят пользователи в комментариях под публикацией.
Также мы рассказывали о том, что президент РФ опозорился перед камерами с пошлым анекдотом. Конфуз произошел во время открытия Крымского моста.
На курьезный инцидент обратил внимание политтехнолог и блогер Алексей Голобуцкий.
"Путин сегодня на пресс-конференции в честь открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту опять похабно пошутил. Кажется, это уже полноценная деменция: вон застрял на теме секса безотносительно к обстоятельствам, окружению, аудитории...", - написал блогер
Напомним, Зеленский немедленно обратился к Путину, на Донбассе произошло самое страшное.
Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.
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