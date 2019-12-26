Скандальный экс-премьер Николай Азаров нарвался на критику и насмешки из-за оплакивания распавшегося СССР

Как передает Politeka, бывший премьер-министр Украины, сбежавший в Россию в 2014 году, поделился в Твиттере своими переживаниями по поводу распада Советского Союза. Соответствующий пост он опубликовал в годовщину «трагедии» - 25 декабря.

«25 декабря – день распада СССР. 25.12.1991 г. Горбачев подвел итоги своей многолетней политики предательства, подписав указ о сложении полномочий руководителя гос-ва. Аморальный, беспринципный человек, пришедшего к власти путем интриг и обмана», - возмутился политик.

Впрочем, его злобный пост лишь позабавил пользователей соцсетей, которые тут же принялись иронично его комментировать. При этом многие заметили, что в своей публикации бывший премьер Украины допустил грамматическую ошибку во фразе «беспринципный человек, пришедшего к власти».

«Получается, сегодня двойной праздник - Рождество и гибель нечисти в лице совка! С Рождеством!», «Распад совка - это лучшее, что в этом совке случилось за все время его существования. А старик Азиров - просто ностальгирует по временам, когда он был молод», «Коля, вы не постеснялись быть топ управленцем в одной из стран , которая возникла на осколках недоимперии, а в ссср были бы мелким клерком союзной республики», «Кіля, ти не знаєш падєжов!», «Накажи Горбачева, слабак», «Кіля, нє скіглі!», «Кіля, ні прапускай табліткі піть, вірнісь в палату)», - пишут в комментариях.

Ранее Азаров заявил, что не исключает своего возвращения в Украину.

По словам Азарова, выдвинутые против него в Украине обвинения нанесли ему "определенную рану, тяжелую," и он не будет спешить возвращаться.

"Вот если тебя в течение пяти лет оскорбляют, как на это реагировать? Вместе с тем если я буду нужен Украине, еще раз подчеркиваю, если буду нужен. Если будут нужны мои знания и опыт, я подумаю. Но рваться вот так, что все бросил, побежал, я не буду. Тысячу раз подумаю, прежде чем принять решение в этот раз", – заявил он.

Напомним, Азаров пригрозил украинцам возвращением в страну: "Если буду нужен".

Как сообщала Politeka, Азаров вспомнил об украинском языке и дико осрамился с новым перлом.

Также Politeka писала, что Азаров признался, как ему на самом деле живется у Путина.