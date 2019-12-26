В сети высмеяли реакцию Владимира Путина на очередной странный монолог Владимира Жириновского

В четверг, 26 декабря, президент РФ принял участие в Госсовете по сельскому хозяйству. Среди прочих российских чиновников на нем выступал и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Как сообщает Politeka, соответствующими видео поделился в своем Твиттер кремлевский журналист Дмитрий Смирнов (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Во время своего выступления Жириновский отметился сразу несколькими странными высказываниями. Так, он рассказал о своих кроликах.

«Я держу кроликов. Иду на демонстрацию - что-то у меня свербит, неприятно. Возвращаюсь - у кролика лапка попала между досок, и он пищит. Я за десять километров чувствую - у моего кролика беда!», - поделился лидер ЛДПР.

Также он рассказал о том, что, живя в Москве, он вынужден пить воду только из бутылок. При этом, во время его гневной тирады о воде, камера показала Путина, который тяжело вздохнул и посмотрел на политика скучающим взглядом.

«Взгляд и вздох: Путин слушает Жириновского», - подписал соответствующее видео Смирнов.

В сети принялись активно обсуждать слова Жириновского и реакцию Путина.

«когда надо замазать картину воровства и преступлений…на сцену выпускают дежурного клоуна с 30-летним стажем...», «даже не знаю кто из этих двух дедов больше поехал крышей», «проводите на заслуженный отдых этого шамана который грезит…достал видимо и Путина уже тоже очень сильно», «Путин: "Хорошо что я пистолет не взял сегодня" Все остальные: "Если не застрелит его, то тиран не настоящий», - пишут люди.

Ранее мы писали о том, что опубликовал девять предложений своей партии о внесении поправок в Конституцию РФ.

Среди них особого внимания заслуживает седьмой пункт из этого «виш-листа», в котором партия ЛДПР предлагает следующее:

«Переименовать должность главы государства. Почему мы должны использовать чужой термин «президент»? Нашим названием может быть «Верховный правитель» – его уже использовал Колчак».

Взгляд и вздох: Путин слушает Жириновского pic.twitter.com/tVSAqrELff — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 26, 2019

Напомним, Жириновский предложил избавиться от президента РФ: "такое уже было в истории".

Как сообщала Politeka, обезумевший Жириновский набросился на Галкина из-за Зеленского.

Также Politeka писала, что Жириновский затаил обиду на Трампа, пообещав отомстить.