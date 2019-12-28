Карикатура на российского президента Владимира Путина всколыхнула сеть, собрав множество комментариев

Как передает Politeka.net, художник-карикатурист Алеша Ступин поделился картинкой у себя в Твиттере. Путина изобразили в туалете: он стоит со спущенными штанами и готовится закинуть вдаль то, что зачерпнул рукой из унитаза (несложно догадаться, что). При этом одна мелкая деталь бросается в глаза: на президенте развевается галстук красного цвета - в таких часто появляется на публике американский лидер Дональд Трамп.

Комментирующие поспешили оставить свое мнение под публикацией:

"Унитаз так понимаю ворований...."

"Хочет загадить грядущее."

"Браво! Шедевр."

"Галстук чё Трамп одолжил??"

"вырвал сердце унитаза"

"Путен кидается путеным )"

"Размножается...)))"

Ранее мы сообщали, Ступин высмеял Путина изобразив его в шапке-ушанке, "нюхающим" дулю. В глаза бросаются: сразу трое часов на руке президента.

«Трое Hublot?», «Дави его!», «Ммм, в фирменных часах», «какой прекрасный сюжет и ракурс», - писали в комментариях.

Также мы рассказывали, как Путина и Трампа метко высмеяли на рождественской картинке. Так, маленький президент США сидит на коленях у большого Путина-Санта Клауса и загадывает тому желания на Новый год.

На карикатуре написано: "Хочу подарок как в 2016 году". Автор фотожабы, видимо, решил сделать отсылку к выборам президента США, на которых выиграл именно Трамп.

Кроме того, мы писали, что недавно внешний облик Путина напугал публику. Его руку сравнили с клешней. Ситуация происходила во время большой пресс-конференции политика в Москве.

"Посидеть в кресле и пообщаться с народом вновь выпустили оригинальную версию Путина - судя по тому, что у него вновь, как и в Париже, зацепило правую клешню", - поделился в соцсети блогер Алексей Голобуцкий.

Пользователи с юмором отреагировали на снимок и предположили, что российского президента Владимира Путина подкосил инсульт или болезнь Паркинсона.

Напомним, Путин публично накинулся на подчиненного, позор попал на видео: "Колбасу положите!"

Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.

Также Politeka писала, что Путин готовит новое вторжение, смертоносное оружие уже на границе