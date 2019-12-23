Російський президент Володимир Путін зробив зауваження уповноваженому представнику в Південному федеральному окрузі Володимиру Устинову

Курйозний випадок стався, коли делегація голови держави відвідала сільськогосподарську виставку в Адигеї, передає Politeka.net з посиланням на повідомлення в Твіттері (щоб подивитися відео, скрольте вниз). Поки Путін спілкувався з чиновниками, Устинов потягнувся рукою до прилавка і взяв палицю ковбаси, мабуть, щоб прочитати этикетку. Рух з його боку помітив президент і сказав йому, обернувшись: "Покладіть ковбасу", на що Устинов посміхнувся, а Путін продовжив: "Поверни ковбасу, все пробачу".

Відео, що з'явилося в мережі, почали активно коментувати:

"Правильно. Немає санкнижки, годі й ковбасу брудними руками чіпати."

"Це все жлобство"

Путин пошутил над полпредом Устиновым, который взял палку колбасы на сельскохозяйственной выставке в Адыгее.



"Колбасу положите", - обернувшись, отреагировал с улыбкой Путин.



Устинов, рассмеявшись, вернул продукт на место. "Верни колбасу, все прощу", - добавил Путин. pic.twitter.com/uhsGm2bpY5 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 23, 2019

Раніше ми повідомляли, фотожаба на Путіна, де його зобразили "малюючим" губи старенькій при смерті насмішила мережу. Справа в тому, що під старенькою художник Сергій Йолкін мав на увазі російську економіку, яку Путін прагнув привести в божеський вигляд, але, очевидно, марно.

"Одного разу у нас робили в лабораторії знімні зуби вже не зовсім живого пацієнта. Щоб у труні виглядав", "Для Трампа нареченій мейкап наводить?", "Стабільно важко", "Як би він з нею с*ксом не став займатися", "Давно вже лапті сплела", "І діда такий молодий!", "Згідно з росстатом з тих пір вона трохи розбухла. Так буває з трупами", "Який правильний серцевий ритм ".

Також ми писали, інший карикатурист Льоша Ступін зобразив російського президента в шапці-вушанці, штанях кольору хакі, з голим торсом і відразу трьома золотими годинниками на руці. На картинці Путіну підставили під ніс дулю.

«Троє Hublot?», «Дави його!», «Ммм, у фірмових годинах», «який прекрасний сюжет і ракурс», - користувачі не утрималися від коментарів.

До цього, Путіна висміяли через його руку, що мала дивній вигляд. Кадри з його прес-конференції в Москві розлетілися по мережі, і користувачі, які виявили дивину, відразу ж охрестили руку клешнею.

Нагадаємо, Зеленський негайно звернувся до Путіна, на Донбасі сталося найстрашніше.

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