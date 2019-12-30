Президент России Владимир Путин нелепо опозорился перед камерами

Об этом пишет Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сообщается, что конфузный инцидент произошел во время хоккейного матча на Красной площади, в котором также принимал участие Владимир Путин.

Видео с моментом позора в своем микроблоге Twitter опубликовал кремлевский пропагандист Дмитрий Смирнов.

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В частности, во время перерыва хоккейного матча Владимир Путин опозорился с нелепым анекдотом и пообещал "порвать соперников".

"Я кукурузу съел, Сергей Кужугетович – пончик. Сейчас порвем вас! Наш-то пончик из солдатской столовой. А ваш какой-то, его и не видно. У вас дырка больше, чем пончик!", — нелепо пошутил российский президент перед камерами.

"Господа развлекаются", "Новый Петросян", "Хорошо когда дырка больше!", "Дед совсем с юмором не дружит", "Страна в разрухе, а они х*йней страдают, веселятся....не заработали и корки хлеба за 20 лет...", "Какой же он убогий", "Во специалист по дыркам у подхалимов - хоть не призновался бы", "Дырка больше в бошке дедушки, а эти женщины настолько страшные, что у Шойгу в десять раз здоровее дыра!", - шутят пользователи в комментариях под публикацией.

Ранее мы сообщали о том, что Владимир Путин нелепо оконфузился на льду. В рамках Ночной хоккейной лиги на Красной площади устроили традиционную показуху: команда Путина сразилась со сборной российских чиновников и олигархов.

Некоторые пользователи предположили, что на лед выпустили двойника президента России, а другие комментаторы поглумились и вспомнили красный ковер, на который в прошлом году упал Владимир Путин.

"Какой хоккей? Он же еле передвигает ноги", "Деду прогулы на кладбище ставят, а вам бы все ржать, как деменция с клюшкой ездит!", "Где традиционный красный коврик?", "Игра в поддавки", "В это раз всего 8 шайб забил, не разыгрался", "Тот случай, когда трус играет в хоккей...", "Это уже даже не смешно. Все тупо держатся подальше...", "Очередная клоунада", "Да, старичок еле держится на коньках", "То есть полный рассинхрон с реальностью. В стране ж*па, а он в хоккей с ж*полизами?", "Пыня герой! Играл, не снимая памперса!", - шутят пользователи в комментариях под публикацией.

Напомним, Зеленский немедленно обратился к Путину, на Донбассе произошло самое страшное.

Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.

Также Politeka писала, что Путин готовит новое вторжение, смертоносное оружие уже на границе