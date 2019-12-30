Президент России Владимир Путин нелепо опозорился перед камерами

Об этом пишет Politeka.net ( чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сообщается, что конфузный инцидент произошел во время хоккейного матча на Красной площади, в котором также принимал участие Владимир Путин.

Видео с моментом позора в своем микроблоге Twitter опубликовал кремлевский пропагандист Дмитрий Смирнов.

В частности, во время перерыва хоккейного матча Владимир Путин опозорился с нелепым анекдотом и пообещал "порвать соперников".

"Я кукурузу съел, Сергей Кужугетович – пончик. Сейчас порвем вас! Наш-то пончик из солдатской столовой. А ваш какой-то, его и не видно. У вас дырка больше, чем пончик!", — нелепо пошутил российский президент перед камерами.

"Господа развлекаются", "Новый Петросян", "Хорошо когда дырка больше!", "Дед совсем с юмором не дружит", "Страна в разрухе, а они х*йней страдают, веселятся....не заработали и корки хлеба за 20 лет...", "Какой же он убогий", "Во специалист по дыркам у подхалимов - хоть не призновался бы", "Дырка больше в бошке дедушки, а эти женщины настолько страшные, что у Шойгу в десять раз здоровее дыра!", - шутят пользователи в комментариях под публикацией.

В перерыве матча на Красной площади.

Путин: Я кукурузу съел, Сергей Кужугетович - пончик. Сейчас порвем вас!

Бутман: Мы тоже съели!

Путин: Наш-то пончик из солдатской столовой. А ваш какой-то, его и не видно. У вас дырка больше, чем пончик! pic.twitter.com/aOUW6WNDUz — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 29, 2019

Ранее мы сообщали о том, что Владимир Путин нелепо оконфузился на льду. В рамках Ночной хоккейной лиги на Красной площади устроили традиционную показуху: команда Путина сразилась со сборной российских чиновников и олигархов.

Некоторые пользователи предположили, что на лед выпустили двойника президента России, а другие комментаторы поглумились и вспомнили красный ковер, на который в прошлом году упал Владимир Путин.

"Какой хоккей? Он же еле передвигает ноги", "Деду прогулы на кладбище ставят, а вам бы все ржать, как деменция с клюшкой ездит!", "Где традиционный красный коврик?", "Игра в поддавки", "В это раз всего 8 шайб забил, не разыгрался", "Тот случай, когда трус играет в хоккей...", "Это уже даже не смешно. Все тупо держатся подальше...", "Очередная клоунада", "Да, старичок еле держится на коньках", "То есть полный рассинхрон с реальностью. В стране ж*па, а он в хоккей с ж*полизами?", "Пыня герой! Играл, не снимая памперса!", - шутят пользователи в комментариях под публикацией.

Напомним, Зеленский немедленно обратился к Путину, на Донбассе произошло самое страшное.

Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.

Также Politeka писала, что Путин готовит новое вторжение, смертоносное оружие уже на границе