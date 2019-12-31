В сети началось бурное обсуждение предложенных изменений в Трудовой кодекс

Так, в пользователь сети Богдан Тицкий разместил фотожабу, на которой нарисован страдающий средневековый лев рядом со святым, пишет Рoliteka.net.

Святой произносит: "Вот возьми, твоя зарплата", а лев отвечает: "Это ветка!".

Таким образом высмеивается тема того, что, если примут изменения - работодатель может принудить своего подчиненного выйти на работу в ночь или же на выходных и праздниках. Однако оплата в такие дни остается прежней.

На данный же момент украинцы работают по выходным за двойную оплату.

Под постом Тицкого началось бурное обсуждение:

"Трудовым договорам с нефиксированным рабочим временем посвящается", "всегда веселило рассуждения о защите рабов в условиях феодальной системы :) а ничего что у нас олигархия, управляемая и ассоциированная со страной агрессором?", "Но это же фсьо - хорошо! Главное Пороха нет. Радоваться надо", "Что-то вроде возрождения крепостничества", - нанписали пользователи сети.

Напомним, украинцам рассказали о новых изменениях в трудовом кодексе.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сказал - в новом законопроекте предусмотрена компенсация работнику в случае его увольнения по инициативе работодателя.

«Работодатель должен выплатить денежную компенсацию, размер которой зависит от срока предыдущего сотрудничества с работником. А еще - работник сможет увольняться по собственному желанию без обязательной отработки двух недель», - подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что 17 декабря под Верховной Радой начались акции протестов.

Митинги проводились относительно рынка земли, авто с еврономерами и законопроектов о Трудовом кодексе. Всего в районе Верховной Рады находилось несколько тысяч человек.

Главная из акций - против продажи земли. Закон уже принят в первом чтении, и в этот день Аграрный комитет должен подготовить правки ко второму.

Ранее мы писали, что трудовой кодекс, который разрабатывается украинской властью, облегчит жизнь работодателям, но создаст ряд неприятностей наемным сотрудникам.

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