Известный российский юморист Максим Галкин без слов показал всю суть новогоднего поздравления Владимира Путина

На своей странице в Instagram артист опубликовал смешное видео, где спародировал праздничную «речь» главы государства, передает Politeka.

В кадре – сам Максим Галкин, а также резидент «Камеди клаб» Дмитрий Грачев, который поразительно похож на президента Владимира Путина. Оба стоят на фоне елки и якобы должны сказать поздравительную речь, однако изображают смятение, перемигиваются и разводят руками. При этом Грачев идеально повторяет мимику главы РФ. В конце концов звучит бой курантов, но ни слова с экрана так и не прозвучало.

«Новогоднее необращение», – подписал видео артист.

В комментариях пользователи дали свою оценку увиденному.

«Так гораздо честнее и содержательнее», «Молодцы! Без слов, но все понятно!», «так 20 лет одно и то же говорит, а вы опять ждёте, когда что-то скажет», «Самые правильные слова!», «Это лучшее , что могло быть в полночь на экранах», «Лучше бы реально вот так выступил наш президент», – пишут под видео.

Запись уже просмотрели свыше 1,4 млн пользователей.

Ранее мы рассказывали, что Галкин дал масштабное интервью в программе «А поговорить?» на YouТube-канале и откровенно рассказал, что думает о президенте России Владимире Путине.

«Я думаю, что «царь батюшка» знает все, что происходит в нашей стране. И если его что-то устраивает значит это его взгляд на эти вещи. Переучить взрослого человека, который столько лет возглавляет страну, невозможно. Да и у меня не было таких возможностей приватно сжечь сердце «царя батюшки». Я говорю о больших концертах, там День милиции или войск», - отметил юморист.

Напомним, что Галкин без стыда показал, как развлекается с Пугачевой по ночам.

Как сообщала Politeka, Галкин показал свое 15-метровое достоинство.

Также Politeka писала, что Галкину готовят наказание в России из-за высказывания о Путине.