Известный российский шоумен и супруг Примадонны Максим Галкин рассказал о своих политических предпочтениях

На любых выборах в России он всегда голосовал за демократов. Об этом артист рассказал ведущей программы «А поговорить?» Ирине Шихман, передает Politeka.

Юморист, который не так давно высмеял Путина и попал в немилость ряда российских политиков, вспомнил, как голосовал за Егора Гайдара, «Демократический выбор России» и тому подобное.

Что же касается нынешней власти, то, по словам Галкина, говорить о ее вине не сложно, поскольку это становится очевиднее с каждым днем. Беда в том, что у него нет рецепта, как этому противостоять.

В качестве приговора России он процитировал послание 1848 года литературного критика Виссариона Белинского писателю Николаю Гоголю, которого он упрекнул в подпевании властям:

«Россия видит свое спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиетизме, а в успехах цивилизации просвещения гуманности. Ей нужны не проповеди, довольно она слышала их, не молитвы, довольно она твердила их, а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и навозе, права и законы, сообразные не с учением церкви, а со здравым смыслом и справедливостью, и строгое, по возможности, их выполнение. А вместо этого она представляет собою ужасное зрелище страны, где нет не только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей».

Ранее мы писали, что Максим Галкин прямо высказался о президенте России Владимире Путине.

Напомним, что Галкин без стыда показал, как развлекается с Пугачевой по ночам.

Как сообщала Politeka, Галкин показал свое 15-метровое достоинство

Также Politeka писала, что Галкину готовят наказание в России из-за высказывания о Путине