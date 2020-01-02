Главу РФ не узнать, а вот речь – все та же

Российский президент Владимир Путин поздравлял граждан с Новым годом уже 20 раз, и это – не предел

В сети опубликовали смешное видео с главой РФ, который произносит новогоднюю речь. На экране дата – 2047 год, в кадре – заметно постаревший российский лидер.

Запись появилась в микроблоге Мид Роисси в Twitter, передает Politeka.

На записи лицо президента состарили с помощью графического редактора, немного поменяли и голос, сделав его также более «старым», а вот суть обращения та же: обещания и планы на светлое будущее.

«Нам предстоит решить немало насущных задач в экономике, науке и технологиях, в здравоохранении, образовании и культуре. И главное – шаг за шагом добиваться повышения благосостояния и качества жизни. Чтобы все граждане России, каждый из нас уже в наступающем году почувствовал перемены к лучшему», – говорит «Путин».

Новогоднее обращение президента РФ Путина в 2047 году:



pic.twitter.com/7LmtJLPZGF — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) January 2, 2020

В комментариях пользователи высказали свое отношение к перспективе услышать речь этого человека через 27 лет.

«Надо просто немного потерпеть», «на раскачку нет времени!», «Неа. Он к этому году сдохнет. И его братва сп**дит у него двушку в хрущебе и крутой джип Ниву. А на его могиле будет стоять сооружение достойное. Какое, вы сами знаете», «Акстись окоянный!!», «С помощью технологий он будет как София Ротару / всегда молодым и цветущим», «Стабильность или дебильность?», «Опять о победе? В бумажке ничего другого нет?», – пишут под публикацией.

Ранее мы рассказывали о том, что российский юморист Максим Галкин вместе с резидентом «Камеди клаб» Дмитрием Грачевым высмеяли «новогоднее необращение» Владимира Путина.

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