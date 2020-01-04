Главную ёлку страны сможет опрокинуть только главный кот страны
Врач:
— Почему вы всем говорите, что вы Наполеон, а мне говорите, что вы Иван Грозный?
— Потому, доктор, что я никогда не позволил бы себе вас обманывать.
***
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Женское мнение чище мужского, потому что она его чаще меняет.
***
Заставить себя качать пресс очень легко: нужно просто лечь на диван и поставить вазу с конфетами между пальцев ног!
***
Если вас укусила злая собака, не отчаивайтесь. Когда-нибудь укусит и добрая.
***
- Мама, я беременна!
— Послушай, Маша, у тебя уже четвертый ребенок от Михаила, почему ты за него не выходишь замуж?
— Он мне не нравится.
***
Петрович из мастерской по ремонту резиновых женщин каждый день клеит чужих подружек.
***
Надпись в мужском туалете: «Если красивая блондинка, танцевавшая в голубом платье, читает эти строки, то мои подозрения подтверждаются».
***
В Сургуте на сорокаградусном морозе мальчик, с помощью водяного пистолета, нанес 20 колотых ранений приставшему к нему гопнику.
***
Жена военного приходит домой в гневе.
— Муж, ты где?
— В туалете.
— Тебе письмо, в нем две новости, хорошая и плохая, с какой начать?
— Ну, давай с хорошей.
— Тебя наградили!
— А плохая?
— Письмо из кожвендиспансера.
***
— Не знаешь, как наши футболисты сыграли?
— Знаю: 0-3 продули...
— Сам смотрел?
— Нет, ночью трижды просыпался от дружного крика соседей- болельшиков "Пи@@@сы!!!!!!!" и не разу от крика "УРРААААААА!!!!!!
***
Оперуполномоченный Петров, в рамках спецзадания севший под видом нищего возле церкви просить милостыню, уже на следующий день без колебаний уволился из органов МВД...
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То, чего мы недополучили от родителей, обязательно получим от жизни. Вот я, например, явно недополучил люлей. Но жизнь все исправила.
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Рекламщики, хоть немного подумайте, прежде чем запускать свои творения в эфир. Ну что это такое: "Как в 50 выглядеть на все 100"?!
Напомним, соратник Путина нелепо опозорился перед камерами, соцсети в ауте: «Криворукий…».
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