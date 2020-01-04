Главную ёлку страны сможет опрокинуть только главный кот страны

Врач:

— Почему вы всем говорите, что вы Наполеон, а мне говорите, что вы Иван Грозный?

— Потому, доктор, что я никогда не позволил бы себе вас обманывать.

***

Женское мнение чище мужского, потому что она его чаще меняет.

***

Заставить себя качать пресс очень легко: нужно просто лечь на диван и поставить вазу с конфетами между пальцев ног!

***

Если вас укусила злая собака, не отчаивайтесь. Когда-нибудь укусит и добрая.

***

- Мама, я беременна!

— Послушай, Маша, у тебя уже четвертый ребенок от Михаила, почему ты за него не выходишь замуж?

— Он мне не нравится.

***

Петрович из мастерской по ремонту резиновых женщин каждый день клеит чужих подружек.

***

Надпись в мужском туалете: «Если красивая блондинка, танцевавшая в голубом платье, читает эти строки, то мои подозрения подтверждаются».

***

В Сургуте на сорокаградусном морозе мальчик, с помощью водяного пистолета, нанес 20 колотых ранений приставшему к нему гопнику.

***

Жена военного приходит домой в гневе.

— Муж, ты где?

— В туалете.

— Тебе письмо, в нем две новости, хорошая и плохая, с какой начать?

— Ну, давай с хорошей.

— Тебя наградили!

— А плохая?

— Письмо из кожвендиспансера.

***

— Не знаешь, как наши футболисты сыграли?

— Знаю: 0-3 продули...

— Сам смотрел?

— Нет, ночью трижды просыпался от дружного крика соседей- болельшиков "Пи@@@сы!!!!!!!" и не разу от крика "УРРААААААА!!!!!!

***

Оперуполномоченный Петров, в рамках спецзадания севший под видом нищего возле церкви просить милостыню, уже на следующий день без колебаний уволился из органов МВД...

***

То, чего мы недополучили от родителей, обязательно получим от жизни. Вот я, например, явно недополучил люлей. Но жизнь все исправила.

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Рекламщики, хоть немного подумайте, прежде чем запускать свои творения в эфир. Ну что это такое: "Как в 50 выглядеть на все 100"?!

Напомним, соратник Путина нелепо опозорился перед камерами, соцсети в ауте: «Криворукий…».

Как сообщала Politeka, Трамп дико оконфузился с новым iPhone, такого в Apple не ожидали.

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