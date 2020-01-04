В Ивано-Франковске произошел конфуз с одним из жителей
Так, в ночь на 3 января, мужчина залез на главную городскую елку. Об этом пишет Рoliteka.net со ссылкой на сообщение Муниципальной стражи в Фейсбуке.
Инспекторы заметили хулигана и сняли его. На место события вызвали полицейских.
Нарушитель объяснил свой поступок тем, что хотел поправить праздничную иллюминацию на свой вкус.
Наташа Королева и Тарзан ошарашили семейным видео: "Сынуля весь в отца"
Валюха из "Сватов" опозорилась после "похорон" Добронравова: "Не надо травить людей"
Появились кадры счастливой Заворотнюк с любовником под новогодней елкой: "Хорошенькая такая..."
Пугачева опозорилась перед Путиным, споры не утихают: "Как и 40 лет назад..."
Кроме того, позже инспекторы заметили двоих мужчин без сознания в сквере на Вечевой Площади. Когда одного из них привели в чувства, он рассказал, что пил спиртное с друзьями.
Второй мужчина не пришел в чувства, поэтому ему вызвали "скорую", его госпитализировали.
Пользователи сети прокомментировали пост:
"Праздник удался", "И смех, и грех", "Ггг. А как бы вы украсили Гадячцкую елку)", - написали пользователи.
Напомним, в Хмельницкой области произошла неприятность с новогодней елкой.
Так, в поселке Дунаевцы украшенная зеленая красавица рухнула прямо на главной площади.
Как оказалось, дерево свалилось из-за сильного ветра. К счастью, никто не пострадал.
Ранее мы писали, что пресс-секретарь украинского президента, Юлия Мендель, опубликовала несколько фото по случаю предстоящих новогодних празников.
Снимки появились на странице Мендаль в Инстаграм некоторое время назад.
Пресс-секретарь сфотографировалась у одной елки, находящейся в Офисе президента. Большая украшенная зеленое дерево понравилось пользователям сети: "Ого какая красивая!".
Ранее мы писали, что в Сваляве, что в Закарпатской области, городские власти поставили необычную елку, с которой теперь смеются не только жители города, но и обычные пользователи сети
«Где тот конкурс на самую красивую елку?) Это Свалява! С Новым годом Свиньи!!))))», — написал на своей странице в Facebook пользователь под именем Taras Oxenyuk. Также мужчина опубликовал фото той самой елки.
«Разберите ее уже … Для чего ее было вообще наряжать. Она без этого лучше выглядела. Чтобы на второй год у вас дома такая была» — написали подписчики в комментариях.
Напомним, цены на елки заставят одесситов потерять дар речи: сколько стоят новогодние красавицы
Как писала Politeka, скандал разгорелся вокруг главной елки Украины: "до цивилизации далеко"
Также Politeka сообщала, самая "уставшая" новогодняя елка Украины: кадры облетели сеть, "Это на счастье?"