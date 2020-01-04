В Ивано-Франковске произошел конфуз с одним из жителей

Так, в ночь на 3 января, мужчина залез на главную городскую елку. Об этом пишет Рoliteka.net со ссылкой на сообщение Муниципальной стражи в Фейсбуке.

Инспекторы заметили хулигана и сняли его. На место события вызвали полицейских.

Нарушитель объяснил свой поступок тем, что хотел поправить праздничную иллюминацию на свой вкус.

Кроме того, позже инспекторы заметили двоих мужчин без сознания в сквере на Вечевой Площади. Когда одного из них привели в чувства, он рассказал, что пил спиртное с друзьями.

Второй мужчина не пришел в чувства, поэтому ему вызвали "скорую", его госпитализировали.

Пользователи сети прокомментировали пост:

"Праздник удался", "И смех, и грех", "Ггг. А как бы вы украсили Гадячцкую елку)", - написали пользователи.

Напомним, в Хмельницкой области произошла неприятность с новогодней елкой.

Так, в поселке Дунаевцы украшенная зеленая красавица рухнула прямо на главной площади.

Как оказалось, дерево свалилось из-за сильного ветра. К счастью, никто не пострадал.

Ранее мы писали, что пресс-секретарь украинского президента, Юлия Мендель, опубликовала несколько фото по случаю предстоящих новогодних празников.

Снимки появились на странице Мендаль в Инстаграм некоторое время назад.

Пресс-секретарь сфотографировалась у одной елки, находящейся в Офисе президента. Большая украшенная зеленое дерево понравилось пользователям сети: "Ого какая красивая!".

Ранее мы писали, что в Сваляве, что в Закарпатской области, городские власти поставили необычную елку, с которой теперь смеются не только жители города, но и обычные пользователи сети

«Где тот конкурс на самую красивую елку?) Это Свалява! С Новым годом Свиньи!!))))», — написал на своей странице в Facebook пользователь под именем Taras Oxenyuk. Также мужчина опубликовал фото той самой елки.

«Разберите ее уже … Для чего ее было вообще наряжать. Она без этого лучше выглядела. Чтобы на второй год у вас дома такая была» — написали подписчики в комментариях.

Напомним, цены на елки заставят одесситов потерять дар речи: сколько стоят новогодние красавицы

Как писала Politeka, скандал разгорелся вокруг главной елки Украины: "до цивилизации далеко"

Также Politeka сообщала, самая "уставшая" новогодняя елка Украины: кадры облетели сеть, "Это на счастье?"