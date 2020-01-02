39-річна депутат Держдуми РФ Наталія Поклонська оконфузилася через зовнішність

На своїй сторінці в мікроблозі Twitter колишня «прокурор» анексованого Криму, а нині парламентарій від «Єдиної Росії» опублікувала фотографію себе коханої.

Як передає Politeka, на знімку вона практично без макіяжу, у светрі кавового кольору і сумкою через плече.

«У Новому році бажаю всім знайти другу половинку», – підписала фотографію Поклонська.

Як відомо, шлюб Наталії був дуже короткотривалим. У серпні 2018 року вона вийшла заміж за ветерана органів, заслуженого юриста Росії, 47-річного Івана Соловйова — керівника апарату уповноваженого з прав людини в Російській Федерації. Пишне весілля відгуляли в Криму. Але вже у вересні 2019 року пара повідомила про майбутнє розлучення. Тому побажання, виявляється, досить актуальне і для самої автора посту.

За словами колишнього чоловіка, в їх родині один був красивим, а інший «дуже красивим», один цілеспрямований, а інший «дуже сильно цілеспрямований». Найвища ступінь звичайно ж стосувалася Поклонської. За собою гріхів чоловік не помітив.

У коментарях користувачі не змогли обійти увагою відданість Поклонської останньому російському царю Миколі II, а також дали свою оцінку подібним побажанням.

«З Миколою Другим? Ще в 1918 році!!!», «А першу куди подіти?», «Хоча б у вигляді царя», «Як знову, а куди подіти наявну? Та що твориш, їдь назад, як недавня іноземка змогла стати Депутатом Держдуми. Що коїться в сировинному сараї дядечка Сема?», «А ненафарбована яка страшна...», «Справжня турецька Наташа», – пишуть під публікацією.

Раніше ми розповідали, що Поклонська розкритикувала російські пропагандистські ток-шоу, на які, на її думку, українців запрошують тільки для того, щоб познущатися.

Вона додала, що необхідно запрошувати гідних політиків й експертів з України, які будуть доносити свою позицію росіянам, а це, в свою чергу, сприятиме «примиренню ворогуючих народів».

Нагадаємо, Поклонську підловили на новій феєричній брехні.

Як повідомляла Politeka, Поклонська образилася на «вигнання» з секти.

Також Politeka писала про те, що чоловік втік від скандальної Поклонської і різко висловив усе.