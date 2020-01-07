Российский президент Владимир Путин нелепо оконфузился перед камерами

Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз лидера Кремля разнесли за показуху, которую устроили по случаю православного Рождества.

Так, Владимир Путин наведался в Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге, где он якобы посетил рождественское богослужение вместе с маленькими детьми.

Соответствующий видеоролик в своем микроблоге Twitter опубликовал пропагандист Дмитрий Смирнов.

"Владимир Путин приехал на рождественское богослужение в Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге, где его крестили", - говорится в подписи к видео.

"Дедуля всерьёз изображает из себя "верующего", что выглядит особенно забавно", "Может, его в прошлом году крестили?", "А ещё недавно он креститься не умел", "Дедушка сейчас уснёт, посадите его в кресло что-ли!", "Приуныл немножечко", "Дети символизируют народ России- наивный, глупенький - может плясать пойти, а может и разреветься если конфеткой поманить, очки потеряет, ножку подвернёт", "Что-то грустный наш президент...", "Он опять напялил этот свитер с растянутыми коленками. Куда гимнастка смотрит?", "Это тоже наверное фсошники, просто маленькие очень", "Какой он жалкий", - шутят пользователи в комментариях под публикацией.

Ранее мы сообщали о том, что Путин в церковном наряде взбесил россиян. В привычном для себя стиле Владимира Путина высмеял известный российский художник Игорь Поночевный, которого все знают под псевдонимом Алеша Ступин.

На карикатуре Владимир Путин изображен в виде Пресвятой Богородицы, которая держит у себя на руках маленького человека, чьи руки и ноги выставлены в сторону в виде свастики.

Таким образом автор попытался намекнуть на связь между скандальной РПЦ и ультраправыми группировками, покровителем которых выступает Кремль.

"Божественно!", "Игорь, ты антихристу уже процент должен выплачивать", " астолько сильно, что лайкать страшно", "Гениально!", "У фашиствующих только ручки и ножки в другую сторону!", "Это новый уровень я считаю", "Наша бабушка!", - шутят пользователи под публикацией.

Напомним, Зеленский немедленно обратился к Путину, на Донбассе произошло самое страшное.

Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.

Также Politeka писала, что Путин готовит новое вторжение, смертоносное оружие уже на границе