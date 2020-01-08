Российский президент Владимир Путин в новом образе стал посмешищем в социальных сетях

Об этом пишет Politeka.net.

Новую яркую карикатуру на лидера Кремля опубликовал известный художник Игорь Поночевный, которого все знают под псевдонимом "Алеша Ступин".

Так, художник изобразил Владимира Путина в образе бабушки, которую окружают вооруженные пистолетом ангелы.

Подобным образом Алеша Ступин решил высмеять российского президента за показуху, которую он устроил накануне Рождества, приехав в Санкт-Петербург с маленькими детьми на праздничное богослужение.

"А погоны и звания где?", "Валенки сожрала на обед ,а кашемиром разговеется на ужин, моль диванная", "Дети молились. Охраняло Гестапо. С ними молился гестаповский папа", "Лёша, это просто гениально! Точность в каждой детали!", "Бабуля, закурить не найдётся?", "Шикарно!", "Молодая перспективнвя бабушка", "Какими молодыми стали нынче офицеры ФСО...", - шутят пользователи в комментариях под публикацией.

Ранее мы сообщали о том, что Путин в церковном наряде взбесил россиян. В привычном для себя стиле Владимира Путина высмеял известный российский художник Игорь Поночевный, которого все знают под псевдонимом Алеша Ступин.

На карикатуре Владимир Путин изображен в виде Пресвятой Богородицы, которая держит у себя на руках маленького человека, чьи руки и ноги выставлены в сторону в виде свастики.

Таким образом автор попытался намекнуть на связь между скандальной РПЦ и ультраправыми группировками, покровителем которых выступает Кремль.

"Божественно!", "Игорь, ты антихристу уже процент должен выплачивать", " астолько сильно, что лайкать страшно", "Гениально!", "У фашиствующих только ручки и ножки в другую сторону!", "Это новый уровень я считаю", "Наша бабушка!", - шутят пользователи под публикацией.

Также мы рассказывали, что Путина разнесли за показуху в церкви накануне Рождества.

Так, Владимир Путин наведался в Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге, где он якобы посетил рождественское богослужение вместе с маленькими детьми.

"Дедуля всерьёз изображает из себя "верующего", что выглядит особенно забавно", "Может, его в прошлом году крестили?", "А ещё недавно он креститься не умел", "Дедушка сейчас уснёт, посадите его в кресло что-ли!", "Приуныл немножечко", "Дети символизируют народ России- наивный, глупенький - может плясать пойти, а может и разреветься если конфеткой поманить, очки потеряет, ножку подвернёт", - шутят пользователи в комментариях под публикацией.

Напомним, Зеленский немедленно обратился к Путину, на Донбассе произошло самое страшное.

Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.

Также Politeka писала, что Путин готовит новое вторжение, смертоносное оружие уже на границе