При ситуации, которая сейчас сложилась, не хватает только вторжения инопланетян

Учитель истории в сельской школе, которому ученики каждый год копали картошку, вырвал из всех учебников параграф об отмене крепостного права...

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— Бабушка-бабушка, а почему у тебя такие большие уши?

— Это чтобы лучше слышать тебя, внученька, с расстояния в два метра, на котором ты находишься. И продолжай находиться, я серьезно, не переступай за нарисованную красную черту!

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- Дорогой, а где мой велотренажер?

- Выбросил его, замучила эта тупая иллюзия того, что ты уезжаешь и никак не уедешь...

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- Ты знаешь, я ни разу не изменила своему мужу.

- Ты сейчас хвастаешься или жалуешься?

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На нудистском пляже:

- Девушка, вы мне нравитесь!

- Я вижу...!

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- Какую суперспособность ты бы хотела?

- Платежеспособность.

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- Добрый день!

- Здравия желаю!

- А вы точно священник?

- Так точно!

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Мой кот начинает проявлять нервозность, потому что я уже несколько дней постоянно нахожусь в его квартире…

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- У тебя организм нормально реагирует на укус ос?

- Нет, он начинает ругаться матом!

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В партере:

- Послушайте, вы же только что бросали в певца тухлыми яйцами, а теперь аплодируете ему!

- Я хочу, чтобы он вышел на бис - у меня осталось еще несколько штук...

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- Ты когда-нибудь боялся меня потерять?

- Конечно! Когда я был бедным студентом, мы хорошо посидели в ресторане, деньги были у тебя, а ты пошла попудрить носик и пропала на два часа.

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Господи, дай людям мозги! Гречка, сахар, макароны у них уже есть.

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- Все золото шаолиньских монахов меркнет перед твоей красотой.

- Но у них не было золота.

- Да, не было.

Напомним, Путина высмеяли за «феню» на официальной встрече: «в Бутырку на курсы его».

Ранее Politeka сообщала, украинский карикатурист умело высмеял Путина.

Также Politeka писала, что Дмитрия Медведева подняли на смех в Европе.