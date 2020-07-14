При ситуации, которая сейчас сложилась, не хватает только вторжения инопланетян
Долго и нудно ругаю сына за потерянный мобильник. Наконец, он не выдерживает: “А ты, можно подумать, в детстве мобильники не терял?!”. Улыбка от всей души, с приветом из октябрятско-пионерского дества, и честный ответ: “Не терял!”.
***
— Бабушка-бабушка, а почему у тебя такие большие уши?
Раздетая Бузова расставила ноги и устроила такое, что стыдно теперь всем: "Колхоз"
Пышный бюст корейской Кардашьян едва не выпал из экстремального декольте: мечта всех мужчин
Бузова в купальнике вызвала отвращение даже у самых преданных поклонников: "Оля, что случилось?"
Погода резко испортится, жара и дожди со шквалами разорвут Украину: какие области зацепит
— Это чтобы лучше слышать тебя, внученька, с расстояния в два метра, на котором ты находишься. И продолжай находиться, я серьезно, не переступай за нарисованную красную черту!
***
- Дорогой, а где мой велотренажер?
- Выбросил его, замучила эта тупая иллюзия того, что ты уезжаешь и никак не уедешь...
***
– И что делать, если муж охладел?
– Как что? Хоронить.
***
На нудистском пляже:
- Девушка, вы мне нравитесь!
- Я вижу...!
***
- Какую суперспособность ты бы хотела?
- Платежеспособность.
***
- Добрый день!
- Здравия желаю!
- А вы точно священник?
- Так точно!
***
Мой кот начинает проявлять нервозность, потому что я уже несколько дней постоянно нахожусь в его квартире…
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- У тебя организм нормально реагирует на укус ос?
- Нет, он начинает ругаться матом!
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В партере:
- Послушайте, вы же только что бросали в певца тухлыми яйцами, а теперь аплодируете ему!
- Я хочу, чтобы он вышел на бис - у меня осталось еще несколько штук...
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- Ты когда-нибудь боялся меня потерять?
- Конечно! Когда я был бедным студентом, мы хорошо посидели в ресторане, деньги были у тебя, а ты пошла попудрить носик и пропала на два часа.
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Господи, дай людям мозги! Гречка, сахар, макароны у них уже есть.
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- Все золото шаолиньских монахов меркнет перед твоей красотой.
- Но у них не было золота.
- Да, не было.
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Производителям презервативов надо не изгаляться в рекламе, а просто публиковать сколько стоит собрать ребенка в школу.
Напомним, Путина высмеяли за «феню» на официальной встрече: «в Бутырку на курсы его».
Ранее Politeka сообщала, украинский карикатурист умело высмеял Путина.
Также Politeka писала, что Дмитрия Медведева подняли на смех в Европе.