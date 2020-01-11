Поездка в оккупированный Крым обернулась для Владимира Путина конфузом

Об этом пишет Politeka.net.

Поводом для появления едких комментариев стала речь Владимира Путина на совещании с чиновниками из оккупационной власти Крыма.

Соответствующий видеоролик в своем микроблоге Twitter опубликовал российский пропагандист Дмитрий Смирнов.

"Путин о проблемах Крыма: Сделано много, но надо поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, над решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто никогда не занимался", - говорится в публикации.

Пользователи гневно отреагировали на очередную показуху президента страны-агрессора и предупредили жителей оккупированного Крыма, что их проблемы с Россией только начинаются.

"Заткните кто-нибудь этого...", "Если перевести в АРК из РФ побольше ослов, то можно воду добывать из ослиной мочи путем выпаривания конденсата на зашкварах крымской оккупационной власти", "За счет счет?", "Крымчане, сейчас вы увидите, как вам станет жить лучше когда они вами начнут заниматься. Они куда свой нос не засунут там разруха и оптимизация, все что они умеют", "Не пойму к кому он всё время обращается в течении 20 лет надо сделать?? И кто этот исполнитель надо сделать?? Опять лапшу кидает народу на уши, надоел уже смотреть тошно", "Путин откровенную чушь порет", - возмущаются они в комментариях под публикацией российского пропагандиста.

Ранее мы сообщали о том, что Путин в церковном наряде взбесил россиян. В привычном для себя стиле Владимира Путина высмеял известный российский художник Игорь Поночевный, которого все знают под псевдонимом Алеша Ступин.

На карикатуре Владимир Путин изображен в виде Пресвятой Богородицы, которая держит у себя на руках маленького человека, чьи руки и ноги выставлены в сторону в виде свастики.

Таким образом автор попытался намекнуть на связь между скандальной РПЦ и ультраправыми группировками, покровителем которых выступает Кремль.

"Божественно!", "Игорь, ты антихристу уже процент должен выплачивать", " астолько сильно, что лайкать страшно", "Гениально!", "У фашиствующих только ручки и ножки в другую сторону!", "Это новый уровень я считаю", "Наша бабушка!", - шутят пользователи под публикацией.

Напомним, Зеленский немедленно обратился к Путину, на Донбассе произошло самое страшное.

Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.

Также Politeka писала, что Путин готовит новое вторжение, смертоносное оружие уже на границе