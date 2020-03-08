Почему всегда так — Новый год ждешь, ждешь, а 8 марта, как всегда, неожиданно нагрянет?

— Рай — американская зарплата, украинская жена, английский дом и китайская пища.

— Ад — китайский дом, английская еда, американская жена и украинская зарплата.

***

— Добрый день, Нина. Ваша дочь опять залезла ко мне во двор.

— Опять?!

— Да, она снова гоняется за моей собакой, чтобы ее потискать.

— Нууу, бывает, дети есть дети…

— Да, но вашей 24 года и она пьяная.

***

К психоаналитику пришел клиент. Лег на кушетку и… молчит. Врач терпеливо ждет. Через час мужик молча встает, оставляет 20 долларов и, попрощавшись, уходит. На следующий день картина повторяется…… Через неделю таких сеансов психоаналитик не выдерживает:

— Может, расскажете, что вас беспокоит?

— Жена. Она не замолкает ни на минуту. А у вас здесь так хорошо. Тихо…

***

В этот день хочется поздравить всех женщин.

Но жена против.

***

– Спартанцы! Сегодня мы отужинаем в Преисподней!

– Коля, если ты не хочешь вечером поехать в гости к моей маме – не надо, но хоть детей не пугай!

***

Жена – мужу:

– Я тебе не Царевна-лягушка, чтобы еще и по ночам из кожи вон лезть!

***

В жизни голожопого мужчины очень мало голозадых женщин.

***

Если мужчина просит номер телефона, я всегда даю бабушкин. В нашей семье по женской линии все красавицы. А она еще и поболтать любит.

***

Опрос показал, что 99% женщин хотели бы на 8 марта получить Айфон, золото и бриллианты. И лишь 1% процент заявил, что их вполне бы устроил букетик мимоз или тюльпанов.

Опрос проводился поквартирно, 1% женщин дома не оказалось, и за них ответили их мужья.

***

В школе ученики подложили своей учительнице кнопку на стул. В ответ учительница им подбросила наркотики.

***

Женщинам невозможно угодить. Вот, например, прошлое 8 марта. Спать даже не ложился, в шесть утра поздравил, подарил огромный букет из незабудок в форме сердца, золотое кольцо с бриллиантом, торт со свечами в виде восьмерки. Да, по Вайберу. Да, с рыбалки. Но разве это повод для истерики?!

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Доктор, в последнее время овечки выстраиваются в кольцо и ходят по кругу. Я страшно не высыпаюсь!

***

Краткое изложение в соцсетях фильма “Москва слезам не верит”:

– А еще я храплю, бухаю, зарплата маленькая, и квартиры у меня нет…

– Как долго я тебя искала!

Напомним, Путина резко отшили на глазах у всех, видео позора попало в сеть.

Как сообщала Politeka, конфуз Лукашенко перед студентами высмеяли яркой фотожабой.

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