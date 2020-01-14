В интернете появился новый герой – 52-летний британец, которого уже прозвали самым спокойным мужчиной на планете.

Как сообщает Рoliteka.net, Крис Хилл прославился благодаря видео, которое опубликовали в сети Тwitter. Британец ужинал в закусочной «Кебабы Кена», когда там произошла массовая потасовка. Несмотря на то, что драка разрасталась и становилась все более опасной, мужчина даже с места не сдвинулся, продолжая поглощать свой ужин. Пользователей сети поразил невозмутимый вид мужчины, который даже не подумал пересесть или покинуть кафе.

"На это можно смотреть вечно", "Он просто продолжил заниматься своим делом", "Этот парень знает, как ценить самые важные моменты в жизни", - комментируют пользователи Twitter.

Отметим, что в драке участвовали не только посетители, но и персонал закусочной. Это заставило бы обычного человека вмешаться или, как минимум, оказаться подальше от опасной схватки. Но Крис Хилл решил доесть свой ужин. Он спокойно сидел за столом в самой гуще событий, слушал музыку в наушниках и ел.

Wow fight In kens kebab pic.twitter.com/WcvGgE2kqY — Beth Deakin✨ (@xbethdeakin) January 11, 2020

Ролик в Тwitter опубликовала пользовательница с ником Beth Deakin. За несколько дней он набрал около 20 миллионов просмотров и около 10 тысяч ретвитов. Кроме этого, в сети появилось множество мемов с мужчиной, которого прозвали самым спокойным на планете.

«Этот парень занимается своим делом», «Чувак просто продолжал есть», «Этот парень ест свою еду, действительно заботясь о себе».

Кстати, позже британские журналисты разыскали героя видео. Он оказался управляющим компании Fasset Facilities Management Ltd. Крис Хилл признался, что поначалу хотел уйти, но идея завершить ужин победила.

Интересно, что некоторые пользователи сети вспомнили и про свои драки в этом заведении. Например, пользователь с ником MicahSaysWhat написал, что устраивал там потасовку в 1994 году. И тогда персонал нападал на него с ножом.

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