В Івано-Франківську стався конфуз з одним з жителів 

Так, в ніч на 3 січня, чоловік заліз на головну міську ялинку. Про це пише Рoliteka.net з посиланням на повідомлення Муніципальної варти у Фейсбуці. 

Інспектори помітили хулігана і зняли його. На місце події викликали поліцейських.

Порушник пояснив свій вчинок тим, що хотів поправити святкову ілюмінацію на свій смак.

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Крім того, пізніше інспектори помітили двох чоловіків без свідомості в сквері на Вічевій Площі. Коли одного з них привели до тями, він розповів, що пив спиртне з друзями. 

Другий чоловік не прийшов до тями, тому йому викликали "швидку", його госпіталізували. 

Користувачі мережі прокоментували пост:

"Свято вдалося", "І сміх, і гріх", "Ггг. А як би ви прикрасили Гадяцьку ялинку)",  - написали користувачі.

Нагадаємо, в Хмельницькій області сталася неприємність з новорічною ялинкою.

Так, в селищі Дунаївці прикрашена зелена красуня впала прямо на головній площі.

Як виявилося, дерево впало через сильний вітер. На щастя, ніхто не постраждав. 

Раніше ми писали, що прес-секретар українського президента, Юлія Мендель, опублікувала кілька фото з нагоди майбутніх новорічних свят. 

Знімки з'явилися на сторінці Мендаль в Instagram деякий час назад.

Прес-секретар сфотографувалася біля однієї ялинки, що знаходиться в Офісі президента. Велике прикрашене зелене дерево сподобалося користувачам мережі: "Ого, яке гарне!".

Раніше ми писали, що у Сваляві, що в Закарпатській області, міська влада поставили незвичайну ялинку, з якої тепер сміються не тільки жителі міста, але і звичайні користувачі мережі

«Де той конкурс на найкрасивішу ялинку?) Це Свалява! З Новим роком Свині!!))))», — написав на своїй сторінці в Facebook користувач під іменем Taras Oxenyuk. Також чоловік опублікував фото тієї самої ялинки.

«Розберіть її вже … Для чого її було взагалі наряджати. Вона без цього краще виглядала. Щоб на другий рік у вас вдома така була» — написали підписники в коментарях.

Нагадаємо, ціни на ялинки змусять одеситів втратити дар мови: скільки коштують новорічні красуні

Як писала Politeka, скандал розгорівся навколо головної ялинки України: "до цивілізації далеко"

Також Politeka повідомляла, самая "втомлена" новорічна ялинка України: кадри облетіли мережу, "Це на щастя?"