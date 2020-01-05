Курйозний випадок стався днями в Хортицькому районі Запоріжжя

Як передає Politeka.net, забавний ролик опублікували в Instagram-каналі zp_news (щоб подивитися відео, скрольте вниз). У кадрі ми бачимо чоловіка, який сперся руками на лавку і намагається віджиматися. Все це виглядає ще смішніше після того, як автори ролика наклали музику - пісню Макса Коржа "Виганяємо алкоголь".

Коментуючі не змогли пройти повз смішного відео і залишили кілька відгуків:

"Умничка😂"

"Музичка під відос 😂🔥"

"Нижче опускайся, дупу не відстовбурчуй! С-спортсмен💪"

Примітно, що житель Запоріжжя робить все вірно, так як медики дійсно радять зайнятися фізичними вправами, щоб позбутися від жорсткого похмілля.

Раніше ми повідомляли, з головної ялинки Івано-Франківська довелося знімати бешкетника. Чоловік довів до істерики не тільки очевидців, але і інспекторів. Найцікавіше, що коли його зняли з новорічного дерева, він заявив, що йому просто хотілося поправити ілюмінацію, яка, на його думку, висіла неідеально рівно.

Також ми писали, що в мережі висміяли російського президента Володимира Путіна, а саме об'єктом насмішок стало його новорічне привітання. У Твіттері пишуть, що лідер помітно погладшав за рік. Умільці тут же створили забавну фотожабу.

На кадрах видно, що обличчя Путіна сильно змінилося за 2019 рік. Зокрема, з'явилися невластиві йому широкі вилиці. А ось на знімку 2024 року, господаря Кремля зобразили вже зі значним підборіддям, яке ледь помістилося в кадр.

Нагадаємо, ціни на ялинки змусять одеситів втратити дар мови: скільки коштують новорічні красуні

Також Politeka повідомляла, сама "втомлена" новорічна ялинка України: кадри облетіли мережу, "Це на щастя?"