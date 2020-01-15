В сеть слили фотографию, где лидер партии “Голос” Святослав Вакарчук разговаривает за колонной в Верховной Раде с лидером партии “Батькивщина” Юлией Тимошенко
Фото опубликовал известный фотограф Ян Доброносов в соцсети Facebook, пишет Politeka.net.
На фото видно, как Юлия Тимошенко общается с Вакарчуком, опершись на колонну ВР. Она стоит в закрытой позе, сложив руки на груди. Вакарчук же поставил руки в бока.
В сети началось бурное обсуждение увиденного:
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«На трехсторонней встрече фракцию «Слуга народа» представлял бумажный стаканчик.», «Пришел спросить за цену на газ», «Какая Юля здесь симпатичная!», «Дарит ей свою рубашку? :)», «не получится.Славик сегодня в гольфе...но это еще один повод сходить им на кофе...», «Юля красотка😍», «Обдумывает местный бомонд новую стратегию борьбы против Зеленского?», «Язык тела здесь прекрасный)) вместо тысячи слов...))», «Я к тебе, я к тебе, я к тебе...», – смеются в сети.
Напомним, что Лидер ВО «Батькивщина», народный депутат Юлия Тимошенко удивила украинцев странным жестом. Ажиотаж поднялся из-за фото, которому политик сопроводила свое новогоднее поздравление. На странице в Facebook она выложила фото, на котором попыталась с пальцев изобразить символ своей политической партии – сердечко.
Однако, по мнению пользователей социальной сети, вместо сердечка у Тимошенко получилось кое-что другое.
Так, блогер Денис Казанский в жесте Тимошенко увидел другую часть человеческого тела.
Также напомним, что Лидер партии Голос Святослав Вакарчук стал объектом критики в сети. Политик в стихотворной форме ответил на поздравительную новогоднюю речь президента Украины Владимира Зеленского.
Запись стихотворения опубликована на странице партии в Soundcloud.
Такое своеобразное обращение Вакарчука к Зеленскому наделали много шума в Сети. Украинцы припомнили ему корпоративы в России во время войны и выступление в Беларуси.
Напомним, Федоренко назвал лишнего в союзе Порошенко, Тимошенко и Вакарчука: "Все делается ради..."
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