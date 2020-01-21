Заявление премьер-министра Алексея Гончарука о снижении тарифов на тепло 30% не подтверждается цифрами платежках, передает Politeka.net со ссылкой на социальные сети

Ранее премьер написал, что перерасчет провели 132 предприятие теплокоммунэнерго в 124 городах страны, в том числе и предприятия 16 следующих областных центров. По его словам, платежки снизились до 30%.

Впрочем, желания правительства не всегда совпадают с реальностью, утверждают украинцы. Пользователь Facebook Александр Бабак высмеял такое “снижение тарифов” фотожабой по мотивам фильма “Джентельмены удачи”.

"Сан Саныч, дай червонец. А то Гончарук так цены на коммуналку снизил, что керосинку покупать буду", - говорится на фотожабе.

В комментариях под постом Гончарука также можно найти множество возмущенных откликов. Очень многие украинцы не только не почувствовали снижения, но и получили платежки с большими чем в прошлом году суммами.

“Як була ціна опалення 1654 грн за гКал так і є. Нічого не змінилося. Київ”, “Пан Гончарук, попросіть Ілона Маска шоб вас з марса спустив. У вас на все ціни знижуються, комуналка постійно зменшується, середній заробіток зростає, (після півтора мільйонних зарплат так званих менеджерів)”, “Щось я не помітила знижку. У останній платіжці навіть більше нарахували. А батареї як були ледь теплі, так і лишилися. Дякую погоді, зимі. Чи Київ вже не входить до переліку? От чудні люди у Кабміні:-)))”.

В некоторых региона пришли даже большие платежки: "Де? Покажіть! В Запоріжжі прийшла платіжка на 500 грн. більша, ніж в минулому місяці".

Как мы писали ранее, «Доллар по 50»: Украине грозит крах гривны уже через месяц, подробности

Также сообщалось, что Цифры в платежках днепрян резко изменились: во сколько обойдется отопление

Также Politeka писала, что тарифы на коммуналку перечислили: готовьте кошельки.









