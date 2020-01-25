Канцлер Германии Ангела Меркель удивила неожиданно эмоциональной реакцией на подарок турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана

Лидер Германии прибыла с визитом в Турцию. Там она посетила открытие кампуса турецко-немецкого университета, после чего состоялась церемония вручения подарков.

Как выяснилось, президент Турции решил преподнести Меркель весьма изысканный презент: он вручил ей позолоченное инкрустированное зеркало (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Реакция канцлера Германии на этот подарок вызвала настоящий фурор в сети – оказалось, что политику драгоценная безделушка очень понравилась. Меркель тут же принялась смотреться в зеркальце, с забавным выражением лица.

Пользователи соцсетей не могли пройти мимо такого события. Многие из них отметили, что несмотря на свою позицию в мировой политике, Меркель остается в первую очередь женщиной.

«Ангела все-таки женщина...) всегда приятно получать подарки и цветы от мужчины», «Ну, она очень милая в этот момент!», «Подарок - это возможность подарить человеку радость. А женщины особенно любят подарки, и Ангела ведь тоже женщина!», «Так вот как заинтересовать женщину», «Девачка)», «Свет мой зеркальце...», «Зеркальце с секретом», «Вот бы этим зеркалом да Хло по лживой морде подумала Ангела:)», «Выздоравливает?», - пишут люди.

Ранее мы писали о том, что на встрече с Ангелой Меркель Владимир Путин показал, что не намерен уходить с оккупированных регионов и даже собирается увеличить свои территориальные претензии в Украине. Такое мнение выразил украинский журналист Роман Цимбалюк.

Он обратил внимание на то, что во время встречи Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, глава РФ назвал территории Донбасса, где его боевики ведут активную войну с нашими защитниками, "юго-востоком" Украины. Именно это высказывание указывает на то, что Владимир Путин не будет останавливаться и увеличит территориальные претензии в Украине.

Ко всему прочему, на пресс-конференции, которая состоялась после переговоров Меркель и Путина, президент РФ заявил, что Минские соглашения являются безальтернативной основой, которая может нормализировать грядущую ситуации на территории "юго-востока" Украины.

Смысл заявлений Владимира Путина попытался объяснить Цимбалюк, отметив, что теперь Украине точно не видать мира с Россией.

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Merkel’s amazement after receiving a mirror as a gift from Erdogan today in Istanbul pic.twitter.com/KqRy9QTxyr — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) January 24, 2020

Напомним, Путин невольно выдал претензии к Украине на встрече с Меркель.

Как сообщала Politeka, Зеленский признался Меркель, о чем договаривается с Путиным.

Также Politeka писала, что Путин упал лицом в грязь на встрече с Меркель, видео облетело сеть.