Пользователи шутят сразу на несколько тем в связи со встречей

Как известно, 11 января прошла встреча Ангелы Меркель и Владимира Путина. Канцлер Германии и президент РФ встретились в Москве - визит госпожи Меркель и встречу непосредственно - активно обсуждают в сети

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикацию журналиста Кремлевского пула Дмитрия Смирнова в Twitter.

Сообщается, что стороны во время очной ставки обсудили «обострение ирано-американского кризиса, ситуацию в Ливии и в Сирии, вопрос об урегулировании ситуации в Украине». Сейчас, начиная с 17:00 по московскому времени, политики должны были выйти на встречу с журналистами.

Под видео «Путин и Меркель. Рукопожатие в Кремле» появилась масса едких комментариев в адрес главы Кремля в частности. Пользователи смеются над «невыдающимся» ростом Владимира Путина и другим:

"Врач должен как можно чаще навещать больного, дабы наблюдать перемены его состояния" Гиппократ"

"Не затрясло её?"

"Почему у путина штаны все время приспущенные вроде бы и живота нету ..мне кажется они ему немного длинноваты. ..это как костюм с чужого плеча ..ну не красиво же ..и почему все в его свите ..молчат. .и тихонько.."

"... а каблуки ... ходули не нужны с такими ботинками"

"Почему без цветов встречает даму?"

Путин и Меркель: Рукопожатие в Кремле pic.twitter.com/YoD4jJOor2 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 11, 2020

Ранее мы сообщали о том, что Путин в церковном наряде взбесил россиян. В привычном для себя стиле Владимира Путина высмеял известный российский художник Игорь Поночевный, которого все знают под псевдонимом Алеша Ступин.

На карикатуре Владимир Путин изображен в виде Пресвятой Богородицы, которая держит у себя на руках маленького человека, чьи руки и ноги выставлены в сторону в виде свастики.

Таким образом автор попытался намекнуть на связь между скандальной РПЦ и ультраправыми группировками, покровителем которых выступает Кремль.

Напомним, Путин начал новый конфликт против Запада, на кону судьба Украины.

Как сообщала Politeka, одинокий Путин рассмешил россиян, правдивое фото расставило все точки.

Также Politeka писала, что Путин в бабушкиной кофточке привел девочку в ужас, видео облетело сеть.