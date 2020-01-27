Бурную реакцию в сети вызвала информация о том, что Укрпочта будет сжигать посылки из Китая из-за свирепствующего там коронавируса 

Как передает Politeka.net, шуточная информация появилась на одном из сайтов с фейковыми новостями и тут же стала "сенсацией" в сети. Некоторые украинцы не на шутку всполошились и начали отслеживать свои посылки. Правда, у большинства все же здравый смысл победил.

"давно пора. із Росії також треба, бо Росія це неконтрольований транзит зарази!"

"А той вірус хоч згорить чи з димом рознесеться?"

"Следующая новость - Укрпошта ох**вает от количества судебных тяжб"

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"Чи небезпечний вірус для коней, якими зараз перевозять посилки, поки невідомо. Директор Укрпошти не зміг прокоментувати цю новину, тому що зайнятий купівлею золотого вертольота."

"Это же прикол, а по заголовку можно четртичто подумать))) а многие уже напряглись и проверяют где их посылка"

"Укрпошта вже давно "спалює" посилки з Китаю."
 
"А попілом будуть посипати кордон з московією"
 
"По Україні вона походу теж спалює. Інакшого пояснення де мої два листи і одна посилка я не маю."

Напомним, появились кадры из "Борисполя", как сотрудники санитарно-карантинного подразделения проверяют пассажиров, прилетевших из Китая. Специальному осмотру подвергнут и животных, которых ввозят на территорию нашей страны.

При признаках ОРВИ пограничники советуют пассажирам обратиться к врачу. При других, более серьезных, случаях срочно отправляют к медицинским специалистам.
 
Санитарная проверка никак не повлияет на пересечение границы, главной ее причиной является недопущение проникновения вируса в Украину.
 
Ранее мы сообщали, 26 января президент Владимир Зеленский провел срочное совещание с министром здравоохранения Зоряной Скалецкой. По словам последней, коронавирус не подтвердился в результате проверки нескольких украинских больных с подозрением на него. Как оказалось, это был обычный грипп. 

Несмотря на то, что в Минздраве утверждают, что вспышек коронавируса в Украине еще не было зафиксировано, Зеленский настоял на необходимости больше информировать граждан и сформировать четкие рекомендации.