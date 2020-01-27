Бурную реакцию в сети вызвала информация о том, что Укрпочта будет сжигать посылки из Китая из-за свирепствующего там коронавируса

Как передает Politeka.net, шуточная информация появилась на одном из сайтов с фейковыми новостями и тут же стала "сенсацией" в сети. Некоторые украинцы не на шутку всполошились и начали отслеживать свои посылки. Правда, у большинства все же здравый смысл победил.

"давно пора. із Росії також треба, бо Росія це неконтрольований транзит зарази!"

"А той вірус хоч згорить чи з димом рознесеться?"

"Следующая новость - Укрпошта ох**вает от количества судебных тяжб"

"Чи небезпечний вірус для коней, якими зараз перевозять посилки, поки невідомо. Директор Укрпошти не зміг прокоментувати цю новину, тому що зайнятий купівлею золотого вертольота."

"Это же прикол, а по заголовку можно четртичто подумать))) а многие уже напряглись и проверяют где их посылка"

"Укрпошта вже давно "спалює" посилки з Китаю." "А попілом будуть посипати кордон з московією" "По Україні вона походу теж спалює. Інакшого пояснення де мої два листи і одна посилка я не маю."