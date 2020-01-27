Бурную реакцию в сети вызвала информация о том, что Укрпочта будет сжигать посылки из Китая из-за свирепствующего там коронавируса
Как передает Politeka.net, шуточная информация появилась на одном из сайтов с фейковыми новостями и тут же стала "сенсацией" в сети. Некоторые украинцы не на шутку всполошились и начали отслеживать свои посылки. Правда, у большинства все же здравый смысл победил.
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"Чи небезпечний вірус для коней, якими зараз перевозять посилки, поки невідомо. Директор Укрпошти не зміг прокоментувати цю новину, тому що зайнятий купівлею золотого вертольота."
"Это же прикол, а по заголовку можно четртичто подумать))) а многие уже напряглись и проверяют где их посылка"
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